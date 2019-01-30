Cisco представила обновления решений для ЦОДов

Cisco представила ряд решений в области ЦОД, касающихся сетевого взаимодействия, гиперконверегенции, информационной безопасности и автоматизации.

Представленные инновации: распространение инфраструктуры ACI в облака Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure; распространение HyperFlex до уровня филиалов и удаленных офисов для расширения возможностей приложений на границе сети; усовершенствования приложения CloudCenter, которые помогут заказчикам управлять жизненным циклом приложений в многооблачных средах; коренное упрощение для заказчиков процесса приобретения технологий и управления ими на всей архитектуре ЦОД посредством единого корпоративного соглашения.

«Предприятия должны иметь возможность разворачивать приложения, отталкиваясь от своих потребностей, а не от технологических ограничений, — сказал Роланд Акра (Roland Acra), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Cisco по разработке и продвижению ЦОД. — Заказчики хотят разворачивать приложения и управлять данными на разных платформах – от локальных до облачных. Поэтому мы выносим “центр” за пределы ЦОД. Сегодня Cisco помогает заказчикам работать с любым облаком, любым ЦОД и любым филиалом».

«Мы развернули инфраструктуру Cisco ACI как основу нашей новой управляемой услуги SD-Fabric для расширения функционала SDN до уровня ЦОД. С помощью ACI мы предлагаем заказчикам полную автоматизацию, централизованный контроль политик и интегрированную информационную безопасность, — сказал Адриан Комли (Adrian Comley), генеральный менеджер подразделений динамических сетевых сервисов и глобальных сервисов компании BT. — Мы работаем с Cisco в процессе расширения политик ACI на облачные сервисы AWS и Microsoft Azure. Благодаря Cisco мы предоставляем заказчикам возможность ускоренно расширять структуры и задействовать приложения повсюду, предлагая проверенную, тиражируемую архитектуру, которая обеспечивает простоту операций и усиленную защиту данных».

Cisco реализует новую концепцию ЦОД по трем направлениям: инфраструктура ACI для облаков AWS и Azure. Ориентированная на приложения инфраструктура (Application Centric Infrastructure, ACI) — это сетевое решение Cisco для ЦОД, управляемое на основе намерений. В ЦОД она отвечает за операционную простоту, защиту и маневренность приложений. При этом уникальный открытый подход обеспечивает интеграцию со всеми гипервизорами и контейнерными структурами, на которых развертываются приложения. Решение ACI Anywhere распространяет возможности ACI на любую рабочую нагрузку, любую локацию, любое облако. Решение Virtual ACI уже поддерживает физические (bare metal) облака и удаленные граничные локации. Теперь же, благодаря новым возможностям Cloud ACI, Cisco расширяет функционал автоматизации, управления и информационной безопасности на облака AWS и Microsoft Azure за счет полной интеграции с реализованной в них моделью «инфраструктура как услуга» (Infrastructure as a Service, IaaS); HyperFlex для филиалов. Развертывание гиперконвергентной инфраструктуры на нескольких сайтах для реализации распределенных вычислений в глобальном масштабе — задача не из легких. Сегодня HyperFlex с технологией Cisco Intersight дает заказчикам возможность бесшовно распространить функционал вычислений и хранения от базовых ЦОД до самых границ эксплуатируемой среды. При этом обеспечиваются гибкая масштабируемость и простота управления облачными системами. Теперь HyperFlex поддерживает производительность приложений на уровне ЦОД, открывая перед филиалами и удаленными офисами просторы для цифровых инноваций благодаря реализации аналитических и интеллектуальных сервисов на границе корпоративной сети; CloudCenter как решение SaaS. Сложность эксплуатации и непрерывно растущие затраты на управление приложениями в многооблачных средах — все более серьезная проблема для ИТ-отделов. Новое решение CloudCenter Suite теперь поддерживает полное управление жизненным циклом приложений, более совершенную автоматизацию рабочего процесса, а также существенно модернизированные управление и оптимизацию затрат. Наконец, благодаря развертыванию, которое не представляет сложности, гибкой ценовой политике и новой модели потребления SaaS значительно упростился процесс приобретения решения.

Предложив новое корпоративное соглашение (Cisco Enterprise Agreement), Cisco многократно упростила для заказчиков процесс приобретения технологий ЦОД. Теперь есть возможность заключить стандартное лицензионное соглашение на три года или пять лет по семи комплексам, включая ACI, Hyperflex, Intersight и Tetration. Соглашение предусматривает различные модели развертывания и переносимость лицензии при физическом, виртуальном или облачном развертывании. Заказчики получают доступ к тому, что им необходимо, тогда и где это им необходимо через выбранного партнера-дистрибьютора.

Cisco расширила функциональность ACI до уровня приложений и кампуса. Теперь реализована интеграция ACI с решением AppDynamics, что позволило коррелировать производительность приложений с состоянием сети. Интеграция с Cisco DNA Center и Identity Services Engine позволила реализовать сквозные политики на основе идентификации, а также контроль доступа между пользователями и устройствами в кампусе, с одной стороны, и находящимися повсюду приложениями и данными — с другой. Такая интеграция — очередной шаг Cisco на пути к созданию многодоменной архитектуры. Главная цель — представить корпоративные инфраструктуры как единую систему, которая раскроет горизонты инноваций, упростив беспрецедентно сложные современные ИТ-структуры.

Доступность, услуги, поддержка: Virtual ACI и Cloud ACI: II квартал 2019 г.; HyperFlex 4.0 и Cisco Insight: II квартал 2019 г.; подписка на локальную версию Cisco CloudCenter Suite: I квартал 2019 г.; доступность версии SaaS в Северной Америке — I квартал 2019 г., в Европе — II квартал 2019 г.; новые корпоративные соглашения: середина марта; помогая заказчикам перейти к модернизированной архитектуре ЦОД, Cisco и партнеры предлагают полный цикл обслуживания; ресурсы Cisco DevNet для ACI доступны в настоящее время.