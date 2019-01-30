Check Point: в 2018 году криптомайнеры атаковали 37% компаний

Check Point Software Technologies, поставщик решений для обеспечения кибербезопасности во всем мире, выпустила первую часть отчета 2019 Security Report. В отчете освещены основные инструменты, которые киберпреступники используют для атак на организации по всему миру, и предоставляет специалистам по кибербезопасности и руководителям компаний информацию, необходимую для защиты организаций от текущих кибератак и угроз пятого поколения.

Отчет 2019 Security Report раскрывает основные тренды и методы вредоносного ПО, которые исследователи Check Point наблюдали в прошлом году: криптомайнеры доминируют в ландшафте угроз: криптомайнеры стабильно занимали первые четыре строчки рейтингов самых активных угроз и атаковали 37% организаций по всему миру в 2018 г. Несмотря на снижение стоимости всех криптовалют, 20% компаний продолжают подвергаться атакам криптомайнеров каждую неделю. В последнее время это вредоносное ПО заметно эволюционировало, чтобы использовать уязвимости высокого уровня и обходить песочницы и другие средства защиты, чтобы увеличить интенсивность заражения; мбильные устройства как движущаяся цель: 33% организаций по всему миру подвергались атакам мобильного вредоносного ПО, причем три основных угрозы были направлены на ОС Android. В 2018 г. было несколько случаев, когда мобильное вредоносное ПО было предварительно установлено на устройствах, а приложения, доступные в магазинах приложений, фактически оказались скрытым вредоносным ПО; многовекторные ботнеты запускают цепочку атак: боты были третьим наиболее распространенным типом вредоносных программ: 18% организаций были атакованы ботами, которые используются для запуска DDoS-атак и распространения других вредоносных программ. Почти половина (49%) организаций, подвергшихся DDoS-атакам в 2018 г., была заражена ботнетами; падение доли программ-вымогателей: в 2018 г. использование вымогателей резко сократилось, затронув лишь 4% организаций во всем мире.

«От стремительного роста криптомайнинга до массовых утечек данных и DDoS-атак — мы увидели полный спектр кибератак на организации за прошедший год. Злоумышленники владеют широким выбором вариантов для атак и получения прибыли от организаций в любой отрасли, и в первой части нашего ежегодного отчета мы описали все более скрытные методы, которые они используют, — отметил Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Эти многовекторные, быстро распространяющиеся, крупномасштабные атаки пятого поколения Gen V становятся все более и более частыми, и организациям необходимо принять многоуровневую стратегию кибербезопасности, которая не позволяет этим атакам завладеть их сетями и данными».