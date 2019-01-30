Банк «Агророс» автоматизировал финансового мониторинга на платформе ELMA BPM

Банка «Агророс» завершил проект по автоматизации отдела финансового мониторинга. В рамках внедрения была проведена интеграция BPM-системы ELMA с банковскими сервисами, реализован процесс формирования отчетности и создана инфографика, которая отражает текущие показатели отдела.

С 2017 г. банк осуществляет регламентацию работы с документами на платформе ELMA, обеспечивая скорость выполнения задач в процессах, где для клиентов срок ожидания может быть критичен. Необходимость автоматизировать эти процессы возникла с расширением филиальной структуры, которое значительно усложнило коммуникацию. Чтобы избежать задержек в движении документов, «Агророс» принял решение о внедрении BPM-системы.

По словам Алексея Науменко, руководителя департамента корпоративного и розничного бизнеса, ключевым фактором при выборе системы стал опыт внедрения одного из Азербайджанских банков, который уже внедрил ELMA. Представители банка «Агророс» ездили к коллегам и смогли на действующем примере ознакомиться с результатами внедрения.

Автоматизация ключевых процессов банка была осуществлена командой, в которую входили сотрудники банка и партнер ELMA «БП инжиниринг». За это время были завершены работы по автоматизации работ с кредитами и банковскими картами, открытию расчетных счетов, а также канцелярии и внутренних сервисы.

В конце 2018 г. банк завершил еще один большой пласт работ по автоматизации финансового мониторинга банка в BPM-системе ELMA. В числе выполненных задач: интеграции с АБС и внутренними банковскими системами, SMS-шлюзом, 1С, почтовой системой, сетевым доменом, проработки наглядных инфопанелей, расчета рейтингов и аналитических отчетов.

Работая в платформе ELMA банк ускоряет внешние и внутренние коммуникации, а также переводит их в электронную среду, что позволяет снижать трудозатраты и оптимизировать работу.