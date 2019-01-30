Avaya расширила экосистему A.I.Connect новыми партнерами и предложениями

Avaya Holdings Corp. объявила о дальнейшем расширении своей экосистемы A.I.Connect и о включении в нее новых партнеров. Компании Knowmail и over.ai совсем недавно присоединились к A.I.Connect, удачно дополнив существующее портфолио решений и стратегические планы развития Avaya. Среди существующих партнеров можно также отметить компанию Verint, партнерство с которой было расширено в области интеграции решений на базе искусственного интеллекта и облачных технологий.

Стратегические планы Avaya по интеграции искусственного интеллекта в области унифицированных коммуникаций направлены на повышение продуктивности сотрудников за счет развития четырех основных направлений.

Умная приоритизация — помогает сотрудникам обрабатывать огромный объем контента, поступающего по разным каналам — по электронной почте, в мессенджерах и в ходе голосовых звонков — за счет функций искусственного интеллекта и дает возможность отвечать на самые важные вопросы в первую очередь.

Умные коммуникации — в данном случае используется статус присутствия, позволяя реализовать принцип best choice first и выбирать наиболее оптимальный канал связи для общения сотрудников друг с другом и в рабочих группах.

Упрощенное взаимодействие — подразумевает своевременные контекстуальные рекомендации с возможностью голосовой активации коммуникационных сервисов, что позволяет сделать работу с ними еще проще, чем с использованием интерфейсов ручного ввода (когда необходимо указать, а затем выбрать — point-and-click), которые сегодня применяются для работы со множеством различных каналов коммуникаций.

Оптимизация принятия решений — определение необходимой информации, часто ускользающей или недоступной в процессе работы, для принятия правильного решения.

«Высокий уровень экспертизы Avaya в создании решений в области коммуникаций и совместной работы для сотрудников корпораций использует преимущества технологии искусственного интеллекта, обеспечивая более эффективное применение речевой аналитики на различных языках при разработке систем персональных ассистентов. С добавлением новых решений на базе искусственного интеллекта от таких компаний как Knowmail, over.ai, а также от других участников, экосистема A.I.Connect продолжает расширяться, позволяя предлагать клиентам оптимальные возможности интеграции искусственного интеллекта для омниканального взаимодействия», — сказал Эрик Россман (Eric Rossman), вице-президент подразделения стратегических коммуникаций и партнерств, Avaya.

«Avaya делает серьёзную ставку на искусственный интеллект как один из важнейших катализаторов развития систем унифицированных коммуникаций и контакт-центров своих клиентов», — отметил Зевс Керравала (Zeus Kerravala), главный аналитик ZK Research. — «Развивая многолетний успех своей программы DevConnect, инициатива Avaya A.I.Connect эффективно использует накопленный опыт для создания экосистемы решений для различных отраслей, помогая компаниям занимать лидирующие позиции на рынке благодаря применению аналитических и прогнозирующих возможностей искусственного интеллекта, а также возможностей машинного обучения».

Основанная в 2014 году, компания Knowmail обозначила своей миссией избавление сотрудников компаний от сложностей и стресса, обусловленных перегруженностью информацией. Решение Knowmail на базе искусственного интеллекта обеспечивает умную настраиваемую приоритизацию для унифицированных коммуникаций Avaya при работе с почтой с возможностью голосового, визуального или смешанного отображения.

«Мы рады присоединиться к экосистеме Avaya A.I.Connect и продемонстрировать дополнительные возможности персонализированных коммуникаций для клиентов Avaya, — сказал Хаим Сениор (Haim Senior), генеральный директор Knowmail. — В рамках сотрудничества Knowmail и Avaya компании способны обеспечить принципиально новый уровень продуктивности за счет умной приоритизации электронной почты, а также подсказок дальнейших действий (next-best-actions), благодаря чему пользователи смогут сосредоточиться на работе, быстрее выполнять поставленные задачи, экономить время и управлять рабочей почтой — и все это на умном настольном устройстве Avaya Vantage. Все это помогает сотрудникам сосредоточиться на работе и обеспечивает дополнительную гибкость, позволяя им сразу по приходу в офис выполнять срочные задачи еще до того, как включится компьютер и загрузится профиль».

over.ai — это платформа с голосовым управлением на базе искусственного интеллекта, которая позволяет решать сложные задачи благодаря технологиям распознавания естественной речи. Платформа создает условия для естественного и бесшовного взаимодействия пользователя с системами коммуникаций, что само по себе является огромным шагом в развитии взаимодействия человека и машины. Позволяя перейти от графического взаимодействия (когда пользователь наводит курсор и выбирает) к голосовому (когда система слушает команду и выполняет ее), решение over.ai реализует технологии искусственного интеллекта с голосовым управлением, которые помогают упростить коммуникации на платформах Avaya за счет того, что это решение способно слушать, понимать и обучаться из собственной среды в режиме реального времени.

«Возможность компаний развивать пользовательский опыт по всем каналам взаимодействия даст дополнительный толчок для развития коммуникаций и повысит производительность организации в целом, — сказал Ноэм Файн (Noam Fine), генеральный директор over.ai. — Мы рады возможности интегрировать когнитивные голосовые сервисы over.ai Voice AI Cognitive Services в решения Avaya для реализации этой концепции».

Avaya продолжает развивать свою общую стратегию в отношении искусственного интеллекта и облачных технологий для контакт-центров благодаря расширенному партнерскому соглашению со своим действующим партнером по A.I.Connect, компанией Verint. Как следствие, клиенты Avaya теперь смогут получить функциональные решения с возможностями искусственного интеллекта, которые обеспечат им преимущество для оптимизации текстовых и голосовых каналов коммуникаций, повысят эффективность принятия решений и предоставят возможности получения обратной связи и работы с онлайн-сообществом напрямую через Avaya и авторизованных партнеров компании.

Экосистема A.I. Connect представляет собой консорциум компаний, занимающихся поддержкой и продвижением функциональной совместимости и возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения в корпоративных коммуникациях. Запущенная компанией Avaya в 2017 году, эта инициатива образует сообщество технологических фирм, которые работают над созданием широчайшего спектра решений на базе искусственного интеллекта для клиентов Avaya по всему миру, которые призваны обеспечить пользователям наивысший качественный уровень коммуникаций.