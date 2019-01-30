«Айтеко» создала СКС в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода

«Айтеко» выполнила проект по разработке и монтажу структурированной кабельной сети (СКС) и сетей коммутации в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода.

Ключевой задачей проекта, реализованного командой «Айтеко» совместно с телекоммуникационной компанией «Эра телеком», стало обеспечение высокоскоростного доступа в интернет для арендаторов торговых центров «Муравей» и «Сормовские зори». В ЦУМ Нижнего Новгорода требовалось построить проводную и беспроводную сети для предоставления комплексных современных ИТ-услуг арендаторам и посетителям торгового центра.

Для организации доступа была создана единая система СКС, которая позволила оперативно подключить первоначально 30% арендаторов. В процессе реализации на трех объектах были установлены 23 этажных распределительных пункта, включающих коммутатор, коммутационные панели, оптическую полку, блок распределения питания. Каждый торговый центр был оснащен главным распределительным пунктом. В ходе проекта проложено более восьми километров кабеля типа витая пара и более километра оптического кабеля.

В качестве опорного сетевого оборудования выбраны коммутаторы производства Huawei. Для организации сети беспроводного доступа использован кластер контроллеров AC6005 и точки доступа AP4030DN, предоставляющие в связке широкие функциональные возможности и соответствующие проектным требованиям.

Все поставленные задачи решены в короткие сроки – за три месяца. Уже на данном этапе реализация проекта позволила заказчику «Эра телеком» охватить клиентскую базу более 1 тыс. новых юридических лиц. В ТРЦ «Муравей» и «Сормовские зори» организована горизонтальная подсистема СКС, состоящая из линейной части и в общей сложности 70 точек консолидации, что дало возможность сократить время подключения к единой системе СКС до 20 минут. В целом смонтированная система позволяет в сроки до двух дней увеличить количество подключаемых абонентов в разы.

«Решение "Айтеко", успешно реализованное в Нижнем Новгороде, может быть также востребовано в крупных торговых и бизнес-центрах Москвы, Ульяновска и Екатеринбурга. Проект показал, что совершенствование ИТ-инфраструктуры существенно влияет на привлекательность таких площадей для потенциальных посетителей и арендаторов, являясь значимым направлением развития для бизнес- и ритейл-объектов», – отметил Роман Антонов, руководитель нижегородского отделения компании «Айтеко».

«Это не первый наш опыт работы с "Айтеко": в минувшем году мы совместными усилиями построили ситуационный центр ГО и ЧС Нижнего Новгорода. А предоставление новой услуги "интернет под ключ", обеспечивающей стабильный высокоскоростной интернет арендаторам и высокоскоростной Wi-Fi посетителям без затрат на оборудование и его монтаж, позволило нам расширить пул потребителей сервисов», – сказал Владимир Троицкий, директор по развитию «Эра телеком».