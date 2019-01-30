«1С-ижтиси» автоматизировала работу «Ишимского мясокомбината»

«Ишимский мясокомбинат», дочернее предприятие агрохолдинга «Юбилейный», с помощью «1С-ижтиси» оптимизировал свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и снизил затраты на оформление продукции в ФГИС «Меркурий», используя продукты на платформе «1С:Предприятие».

Мясокомбинат уже имел опыт интеграции с системой «Меркурий», но для дальнейшего развития требовался исполнитель, который смог бы решить широкий фронт задач автоматизации в короткие сроки и с высоким качеством.

Было решено обратиться к «1С-ижтиси». Ижевская компания была знакома благодаря серии тематических вебинаров и положительным отзывам клиентов со всей России. За два месяца специалисты «1С-ижтиси» обновили конфигурацию «1С: Управление ветеринарными сертификатами. Интеграция с ФГИС "Меркурий"», автоматизировали создание производственных операций, а также выполнили множество других доработок.

За счет проведенной работы «Ишимский мясокомбинат» снизил трудозатраты ветеринарных врачей, а работа информационной системы предприятия была оптимизирована в соответствии с действующим законодательством.

Иван Рыбаков, директор «Ишимского мясокомбината», отметил: «Специалисты «1С-ижтиси» быстро вникают в суть всех поставленных задач, выстраивают техническое задание на основе всех "хотелок" и желаний. Тестирование предложенных решений проходит на высшем уровне, в работу передается продукт, не требующий никаких доработок».