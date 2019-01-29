Zecurion представила обновленную DLP версии 9.0

Zecurion выпустила девятую версию DLP-системы с обширным списком новых возможностей, повышающих скорость ежедневной работы офицеров ИБ и существенно упрощающих внедрение и обслуживание системы в средних и крупных организациях.

Одно из основных нововведений девятой версии – модуль контроля приложений. Офицер ИБ с помощью политик может разрешать или блокировать доступ конкретного пользователя или группы к определённым программам. В Zecurion DLP 9.0 предустановлено 11 категорий приложений, а также есть возможность добавлять и редактировать собственные категории. Система фиксирует запуск разрешённых приложений, формирует отчёты о попытках открытия запрещённых и уведомляет об этом офицера ИБ.

Стало удобнее просматривать информацию о действиях сотрудников. Zecurion DLP 9.0 позволяет выгружать скриншоты из архива в формате видеофайлов или просматривать их в режиме слайд-шоу прямо из веб-консоли.

В Zecurion DLP 9.0 появился новый компонент — сервер установки. С помощью него администратор системы может самостоятельно управлять установкой, обновлением и обслуживанием агентов Zecurion DLP без привлечения ИТ-департамента и использования групповых политик домена или других решений.

«В этой версии мы сделали упор на удобство управления системой. В частности, серьёзно оптимизировали работу в крупных корпоративных сетях с сотнями тысяч пользователей. Девятая версия на порядок быстрее работает с большими объёмами данных Active Directory и без задержек выгружает до 1 млн объектов, — сказал Александр Ковалёв, заместитель генерального директора Zecurion. — Также мы точечно обновили веб-интерфейс. Расширили возможности рабочей среды офицера ИБ, сделали табличный вид отчётов с удобной сортировкой и быстрыми фильтрами. В карточках сотрудников добавили опцию комментария и статусы пользователей. Эти и другие улучшения в 9.0 позволят офицерам ИБ быстрее и комфортнее выполнять повседневную работу».

В качестве дополнительных возможностей в Zecurion DLP 9.0 расширена поддержка российской СУБД Postgres Pro, добавлен импорт дополнительной информации о пользователях из Microsoft Active Directory и возможность выгрузки инцидентов в HTML-формате. В веб-интерфейсе добавлены новые типы отчётов и графиков, например, табличный отчёт с возможностью оперативной фильтрации и поиска по большому количеству инцидентов (до 100 тыс.). Внесён ряд изменений для более глубокой интеграции с Zecurion SWG 2.0 и PAM 2.0.

Также в версии 9.0 предусмотрено отдельное iPad-приложение для управления системой и просмотра отчётности, которое обеспечивает более удобное взаимодействие с DLP администраторов и бизнес-пользователей.