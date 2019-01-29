ЦППК «наняла» робота-рекрутера для работы с соискателями

Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) использует «робота Веру» для обработки обращений соискателей. С октября 2018 г. с виртуальным помощником пообщались 3 500 человек.

«Робот Вера» — система подбора персонала, разработка российской компании Stafory. В ЦППК «Вера» отвечает на входящие звонки и задает уточняющие вопросы, составленные с учетом специфики работы компании. Отдельные алгоритмы разработаны для будущих кассиров билетных, кассиров-контролеров, машинистов и помощников машинистов и соискателей на другие вакансии компании. В среднем один диалог с соискателем длится около 3 минут и охватывает 7-10 вопросов. За это время робот «понимает»: соответствует ли человек первичным требованиям вакансии. Если да, то система назначает дату собеседования.

Виртуальный помощник принимает звонки в режиме 24/7: кандидаты могут узнать о вакансиях компании в любое удобное им время. Благодаря такому режиму работы и использованию скриптов робот «Вера» за один месяц обрабатывает в два раза больше обращений, чем сотрудник отдела управления персоналом компании.

«На данном этапе мы используем виртуального рекрутера в тестовом режиме: оцениваем результаты работы, качество взаимодействия с соискателями, вносим дополнения в скрипты диалогов. «Вера» уже сейчас повышает эффективность коммуникаций отдела управления персоналом с кандидатами, помогает претендентам на вакансии оперативно получить информацию, приглашение на собеседование», — сказала Софья Попова, пресс-секретарь «Центральная ППК».

Ассистент помогает подобрать кандидатов, соответствующих требованиям конкретной вакансии. Сотрудники компании подключаются к работе с соискателями на первом этапе, если, например, звонок сорвался, или в интервью важно получить ответы на специальные вопросы, касающиеся опыта соискателя (машинисты и помощники машинистов).