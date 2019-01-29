Связь-банк обеспечил сбор и передачу биометрических данных физлиц в своих отделениях

Связь-банк (группа ВЭБ) начал сбор и передачу биометрических данных физических лиц в Единую биометрическую систему в рамках государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В настоящее время зарегистрировать биометрические данные в Единой биометрической системе можно уже в половине офисов Связь-банка. Эти отделения оснащены всеми необходимыми техническими средствами по сбору данных и обеспечению информационной безопасности.

После сдачи образцов фотографий и голоса в отделении Связь-банка клиенты смогут воспользоваться услугами финансовых учреждений и государственными электронными сервисами без личного присутствия, что позволит значительно экономить время и повысить скорость обслуживания.

Процедура по сдаче биометрии бесплатная и добровольная, проводится только с согласия клиента. Собранные данные хранятся в единой биометрическое системе (ЕБС).

К концу 2019 г. Связь-банк планирует внедрить возможность сдачи биометрических данных во всех своих офисах от Владивостока до Калининграда.