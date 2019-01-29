Samsung представила первый VR-мультсериал на русском языке

Samsung Electronics представила Bro Bots – первый мультсериал в виртуальной реальности, полностью адаптированный на русский язык. Две серии виртуального мультфильма уже доступны российским пользователям видеосервиса Samsung VR, следующие две будут опубликованы в ближайшие недели.

Bro Bots – это анимационная фантастическая комедия. Действие происходит в недалеком будущем, где роботы научились мыслить и разговаривать, и теперь живут и работают вместе с людьми. Главные герои сериала, Отис и Роберто, переезжают из родной Великобритании в Нью-Йорк, чтобы стать полицейскими и расследовать загадочные преступления.

Совершенно противоположные по характеру, главные герои никогда не скучают вместе. Отис – образованный и вежливый робот, он ведет себя как дворецкий из Аббатства Даунтон, Роберто грубоват и любит поддразнить своего напарника. Впрочем, эти отличия не мешают роботам оставаться лучшими друзьями.

Мультсериал был создан в рамках инициативы Samsung Pilot Season, цель которой – наполнить видеосервис Samsung VR эксклюзивным эпизодическим VR-контентом. Таким образом, Samsung стремится сделать рынок VR-контента более разнообразным и стимулировать развитие независимого VR-кинематографа.

В рамках программы Pilot Season Samsung предоставила ряду небольших студий гранты на создание оригинальных VR-эпизодов, а также возможность использовать Samsung 360 Round, профессиональную камеру для съемки видео в формате 360. Выпущенные в рамках проекта сериалы получили эксклюзивную дистрибуцию в сервисе Samsung VR.

Создатели Bro Bots Дэвид Каскел (David Kaskel) и Нейтан Миллер (Nathan Miller) отмечают: «Мы невероятно рады быть частью программы Pilot Season от Samsung. Виртуальная реальность продолжает расширять возможности зрителей для взаимодействия с контентом, и мы гордимся тем, что стали одними из первопроходцев в этом виде медиа».

Дэвид Каскел, основатель и CEO Breaking Fourth, добавил: «Потребители сегодня хотят не только смотреть контент, но и взаимодействовать с ним. Bro Bots – оригинальный комедийный VR-сериал, который даст всем зрителям эту возможность».

В адаптации Bro Bots на русский язык приняли участие известные актеры озвучивания, в том числе Александр Гаврилин («Мстители: Война бесконечности»), Даниил Эльдаров («Дэдпул 2»), Константин Карасик («Гринч»), Татьяна Шитова («Суперсемейка 2») и Ольга Зубкова («8 подруг Оушена»).

Чтобы посмотреть первые эпизоды шоу, созданных в рамках Pilot Season, владельцы Samsung Gear VR должны зайти в приложение Samsung VR или скачать приложение в магазине Play Market для возможности просмотра без очков Gear VR. Очки Gear VR совместимы со смартфонами Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge +, S7, S7 Edge, S8, S8 +, S9, S9+, A8, A8 +, Note 5, Note 8 и Note 9.

Первые два эпизода Bro Bots находятся в разделе «Рекомендуемое».