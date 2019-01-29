«Ростех» открыл факультет радиоэлектроники для школьников

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал обучение первых групп школьников на факультете радиоэлектроники, созданном совместно с Академией цифровых технологий Санкт-Петербурга. Дети в возрасте от 13 до 18 лет будут создавать электронные устройства и работать на станках с ЧПУ.

Бесплатные образовательные программы в Академии формировались с участием ведущих отраслевых экспертов и руководителей предприятий холдинга «Росэлектроника». Основная цель факультета – поиск и вовлечение одаренных детей в работу над реальными прикладными проектами. В ближайшее время в Академии цифровых технологий откроются также факультеты информационной безопасности и промышленного дизайна.

«Это первый комплексный профориентационный проект по созданию образовательной экосистемы для детей, где они получают именно те знания и практические навыки, которые необходимы при освоении "цифровых" профессий. Через 5-10 лет именно сегодняшние школьники станут той кадровой основой, за счет которой российская промышленность сможет динамично развиваться», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В процессе обучения по программе «Фарадей» ребята изучат азы электроники, получат навыки сборки, настройки и отладки сложных электронных устройств. В рамках курса «Технологии ЧПУ» учащиеся изучат особенности работы и возможности станков с числовым программным управлением, освоят основные законы моделирования, программирования и конструирования, а также научатся работать в проектной группе.

«При разработке программ мы исходили из реальных потребностей наших предприятий. К сожалению, сейчас очень часто бывает, что молодой специалист, приходящий работать на предприятие, только в цеху в первый раз видит оборудование, на котором придется работать. Наш образовательный проект позволит нам спустя несколько лет получать мотивированных, молодых специалистов, имеющих именно те знания и навыки, которые востребованы на предприятиях», – сказала заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга «Росэлектроника» Наталья Транковская.

Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга открылась 1 сентября 2018 г. Это современное образовательное пространство, в котором школьники могут осваивать инженерные и рабочие профессии, специальности в сфере ИТ, робототехники, технологий цифрового производства и экономики. Академия состоит из специализированных центров, проектных офисов, мастерских и детских лабораторий.