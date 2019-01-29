МТС запустила цифровой сервис для вторичной реализации товаров

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о выходе на рынок электронных торговых площадок – компания первой среди российских телеком-операторов запустила для корпоративных клиентов онлайн-сервис «МТС торги» по вторичной реализации различных категорий товаров и имущества.

Новый сервис позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям использовать по подписке электронную торговую площадку МТС для продажи имущества на прозрачных условиях и в короткие сроки на основе английского (цена на повышение) и голландского (цена на понижение) аукционов. Помимо платформы для сопровождения сделок клиентам доступны услуги менеджеров из собственного штата квалифицированных продавцов МТС.

На текущий момент сервис «МТС торги» представлен лотами с объектами недвижимости, ИТ- и технологическим оборудованием, металлопрокатом, автомобилями, бытовой техникой, мебелью и другими категориями товаров.

«Запуск сервиса "МТС торги" – очередной шаг по диверсификации деятельности компании. Учитывая масштаб и территориальный охват бизнеса МТС, мы намерены превратить электронную торговую площадку в специализированный маркетплейс федерального масштаба для продажи широкой номенклатуры товаров, преимущественно телеком- и ИТ-оборудования, – отметил вице-президент МТС по закупкам и административным вопросам Алексей Горячкин. – Одно из основных преимуществ сервиса – возможность продажи неиспользуемых или подлежащих списанию товаров, которые числится на балансе крупных ИТ- телекоммуникационных, финансовых и промышленных компаний. Основная проблема, с которой сталкиваются наши клиенты – даже не сама продажа ненужного оборудования, а ценообразование и оформление сопутствующих процедур. Всю эту работу специалисты МТС готовы взять на себя»

Основные условия обслуживания клиентов: базовая подписка в сервисе – 7 тыс. руб. в месяц на 200 лотов; помощь личного менеджера для продажи товаров – 50 тыс. руб. в месяц; монетизация продвижения лотов в топ-список позиций