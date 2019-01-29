«Галактика» и Atos проведут совместные тестирования продуктов на отечественной СУБД

«Галактика» и Atos начали сотрудничество в области развития совместных проектов и программ. В ближайшее время состоятся тестирования продуктов и решений «Галактики» с поддержкой отечественной СУБД Postgres Pro на демо-стендах Atos. В будущем компании планируют рассмотреть возможности реализации совместных комплексных проектов.

Тестирования позволят продемонстрировать возможности продуктов «Галактики» в высоконагруженной информационной среде и поддержат программу корпорации по переводу решений на импортонезависимый стек технологий. Для проведения тестирования компания Atos предоставляет сервер Bullsequana S800 на процессорах Intel Xeon Platinum 8176 (суммарно 224 ядра и 448 потока) 6 ТБ ОЗУ. По итогам тестирований будет сформирован план дальнейшего развития сотрудничества, реализации совместных проектов по продвижению услуг и программных продуктов на российском рынке и внедрению программных продуктов.

«Корпорация "Галактика" проводит тестирования собственных продуктов совместно с ведущими производителями аппаратных платформ, как по инициативе крупнейших заказчиков, так и самостоятельно. Результаты испытаний подтверждают, что продукты "Галактики" не уступают лучшим международным образцам по показателям производительности и масштабируемости. Компания Atos ведет работу по локализации своих серверов в России, поэтому развитие этого сотрудничества нам особенно интересно», – отметил Андрей Марушкевич, первый вице-президент корпорации «Галактика».

«Сотрудничество с "Галактикой" для нас является отличной возможностью создать совместные решения для корпоративного сектора, отвечающие требованиям ультрамасштабируемости и глубокой обработки больших массивов данных. Аппаратная платформа Bull уже прекрасно зарекомендовала себя в работе с СУБД Postgres Pro, которую поддерживают продукты "Галактики"», – отметил Роман Гоц, руководитель департамента больших данных и безопасности компании Atos.

«Тенденция перехода на российское инфраструктурное ПО набирает обороты. Корпорация "Галактика" является для нас одним из ключевых партнеров и ведет планомерную деятельность по обеспечению совместимости наших продуктов. Теперь при поддержке демо-стендов компании Atos мы можем ожидать еще лучших результатов», – сказал Иван Панченко, заместитель генерального директора компании Postgres Professional.