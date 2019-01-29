«Альфастрахование-жизнь» запустила чат-бот для общения с клиентами

«Альфастрахование-жизнь» запустила чат-бот в личном кабинете пользователей. Виртуальный собеседник круглосуточно отвечает на вопросы о доходности программ, наступлении страховых случаев и статусе рассмотрения заявлений. Кроме того, программа предоставляет шаблоны заявлений и инструкции по их заполнению.

Технология создана на базе NLU – искусственного интеллекта, понимающего естественную речь. При возникновении более сложных вопросов коммуникация не прерывается: пользователь может подключиться к веб-чату со специалистом клиентского сервиса компании.

Таким образом, чат-бот стал следующим шагом в цифровизации сервиса компании после запуска услуги онлайн-выплат по ИСЖ.

«Сегодня мы наблюдаем, как растут требования к сервису компании: клиенты хотят получать информацию оперативно и круглосуточно. Ответом на эти вызовы стала разработка чат-бота, и теперь наше общение с клиентами вышло на совершенно иной уровень, – сказал заместитель генерального директора "Альфастрахование-жизнь" Юрий Грузинов. – Мы также уверены, что программа может стать незаменимым помощником для менеджеров банков-партнеров. Например, при общении с клиентом сотрудник банка может в два клика получить у чат-бота информацию по продукту или необходимые документы. Скорость и качество такого информирования клиентов и партнеров, безусловно, должны стать одним из конкурентных преимуществ нашего клиентского сервиса».