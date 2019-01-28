Transcend представила скоростной SSD MTE220S PCIe M.2

Transcend Information, Inc., представила твердотельный накопитель MTE220S с интерфейсом PCIe, выполненный в форм-факторе M.2. Накопитель оснащен интерфейсом PCI Express Gen3 x4 и совместим со стандартом NVM Express (NVMe). Использование этого интерфейса позволяет достичь показателей скорости передачи данных, которая достигает до 3500 МБ/с при чтении и до 2800 МБ/с при записи. Построенный на базе 3D флэш-памяти, твердотельный накопитель MTE220S в форм-факторе M.2 2280 подходит для работы с требовательными к вычислительным ресурсам приложениями, а также для поклонников компьютерных игр.

Накопитель Transcend MTE220S оснащен кэш-памятью на основе модулей DDR3. Это позволяет быстрее загружать наиболее часто используемые приложения и существенно сократить время загрузки компьютера. Благодаря применению SLC-кэша, твердотельный накопитель MTE220S демонстрирует впечатляющую скорость чтения и записи, которые составляют до 3500 МБ/с и до 2800 МБ/с, соответственно, а также улучшенную производительность при случайной выборке блоков данных объемом 4K. А за счет поддержки алгоритмов контроля четности Low Density Parity Check эта модель обладает и более высокой надежностью.

Твердотельные накопители Transcend MTE220S оснащены интерфейсом PCIe Gen3 x4 и поддерживают самый последний протокол NVMe 1.3, теоретический предел скорости передачи данных для которого составляет 32 Гбит/с, что заметно выше максимальной пропускной способности шины SATA III — 6 Гбит/с. Использование флэш-памяти типа 3D NAND позволяет убрать еще одно препятствие на пути повышения производительности накопителя и добиться значительного прироста скоростей чтения и записи, по сравнению с традиционными чипами NAND. Также отличительными чертами этого типа микросхем являются низкий уровень потребления электроэнергии и долгосрочная надежность. Данные накопители подходят для подлинных фанатов компьютерных игр и всех тех пользователей, которые нуждаются в надежных накопителях, демонстрирующих отличную производительность как при чтении, так и записи.

Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, это специально разработанное программное обеспечение для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Среди его функций: View Drive Information (информация о накопителе), View S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).

В настоящий момент представлены твердотельные PCIe-накопители Transcend MTE220S в форм-факторе M.2 емкостью 256 и 512 ГБ, а также 1 ТБ, которые поставляются с ограниченной пятилетней гарантией.