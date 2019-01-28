«Системный софт» создал подразделение программных средств мониторинга

«Системный софт» выделила в своей организационной структуре команду, специалисты которой предложат заказчикам актуальные программные средства мониторинга. Новое подразделение призвано усилить экспертизу в области анализа и управления сетями, серверами, виртуальными средами, базами данных, конфигурациями и другими элементами ИТ-инфраструктур российских компаний.

«Количество данных в корпоративных сетях неуклонно растет. По прогнозам международной исследовательской компании IDC, объем общемировых данных вырастет с 33 зеттабайт в 2018 году до 175 ЗБ в 2025. Увеличивается и сложность корпоративных ИТ-инфраструктур: например, все чаще часть инфраструктуры находится на территории заказчика, а часть — в облаке. Чтобы обеспечить непрерывность бизнеса в таких условиях, необходимо эффективно управлять всем оборудованием и ПО. Поэтому мы видим системный рост спроса на средства мониторинга, которые помогают контролировать работу облаков, оборудования, сетей и круглосуточно следить за всей ИТ-инфраструктурой», — сказал Александр Дмитриев, менеджер по развитию бизнеса компании «Системный софт».

Одним из вендоров, вошедших в портфель решений, стала компания SolarWinds – признанный лидер в категории средств для управления корпоративными информационными системами. Комплексные решения SolarWinds помогают проводить мониторинг устройств и компонентов инфраструктуры, учитывая все существующее разнообразие сетей, удобны в использовании и подходят компаниям любого размера.

Еще одним ключевым вендором подразделения станет Paessler, решения которого оптимальны для мониторинга локальных сетей и облачных решений, серверов, веб-сайтов, средств виртуализации, операционных систем и так далее. Решения компании поддерживают большинство технологий и могут использоваться на любых платформах.

«Качественный контроль сети помогает бизнесу повысить эффективность рабочих мест и информационных систем – инструменты для этого будут наполнять портфель нового подразделения, а команда “Системного софта” продолжит наращивать экспертизу. Мы давно работаем с вендорами такого ПО, а сейчас приняли решение выделить их продвижение в обособленную команду», — отметила Бирутэ Берестнева, инженер по программному обеспечению компании «Системный софт».