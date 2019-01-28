Ростех наращивает присутствие на рынке фискальных накопителей

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех в рамках освоения гражданского сегмента рынка высокотехнологичной продукции в декабре 2017 года начал реализацию криптозащищенных фискальных накопителей. В 2018 году объем реализации составил около 458 тысяч единиц для розничной контрольно-кассовой техники, что достигает 25% российского рынка фискальных накопителей. Устройства являются одним из ключевых элементов системы онлайн-касс, внедряемой в России в рамках программы «цифровизации» экономики.

Фискальный накопитель записывает и хранит в некорректируемом виде информацию о каждом факте продажи товара или оказанной услуге в розничной торговле, а также участвует в передаче информации в налоговые органы в режиме онлайн через оператора фискальных данных.

Устройство, созданное «Автоматикой», оснащено криптографической защитой данных и существенно затрудняет манипуляции, направленные на сокрытие доходов и уход от налогов. Это первый российский фискальный накопитель, который соответствует самому современному формату фискальных документов – версии 1.1.

Изделие полностью совместимо со всеми моделями контрольно-кассовой техники, включенными в государственный реестр и применяемыми пользователями в настоящее время. Фискальный накопитель участвует в формировании кассовых чеков и других фискальных документов.

Устройство обеспечивает защиту от изменения и шифрование данных. В случае перебоев связи или при полном ее отсутствии: данные записываются в защищенную память фискального накопителя, откуда позднее могут быть переданы в налоговую службу.

Потребность российской розничной торговли в подобных устройствах оценивается на уровне 2 млн единиц ежегодно. К 2025 году «Автоматика» рассчитывает занять до 25 % этого рынка.

В соответствии с №54-ФЗ РФ с 1 июля 2017 г. все организации, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны передавать данные о продажах в налоговую службу через операторов фискальных данных в режиме онлайн.

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании - устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», интернет вещей, оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.