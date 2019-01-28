Magenta завершила оптимизацию логистики в «ЛафаржХолсим Россия»

Magenta завершила проект по оптимизации логистики в «ЛафаржХолсим Россия». В рамках проекта была создано уникальное решение, которое объединяет весь комплекс логистических операций – планирование отгрузок, взаимодействие со сторонними перевозчиками, отслеживание доставок в режиме реального времени, контроль безопасного вождения. В результате внедрения предприятие повысило эффективность работы со сторонними перевозчиками и сохранило высокое качество услуг.

Потребность в оптимизации бизнес-процессов была обусловлена сложностью логистических операций в компании. Ручное планирование занимало много времени и не позволяло эффективно распределять заявки между перевозчиками, возникали сложности с процессом контроля доставки. Отсутствовал механизм для централизованного контроля качества вождения. Требовалось упростить процесс коммуникаций диспетчеров ЛафаржХолсим Россия и перевозчиков.

В рамках проекта был автоматизирован процесс распределения заказов между перевозчиками и планирования оптимальных маршрутов доставки. Теперь распределение осуществляется с учетом квот перевозчиков, типов груза, доступного транспорта и установленного на нем оборудования. Также при построении маршрутов учитываются временные окна доставки, согласованные с получателем. Информация о распределенных заказах поступает в портал перевозчика.

Портал перевозчика стал инструментом для ежедневного взаимодействия диспетчеров ЛафаржХолсим Россия и сторонних перевозчиков. Благодаря порталу перевозчики могут оперативно взаимодействовать с диспетчером компании.

Охрана здоровья и безопасность труда являются важнейшими приоритетами для ЛафаржХолсим. Компания требует строго соблюдения правил и ответственного поведения как от своих сотрудников, так и от представителей подрядных организаций. В целях мониторинга соблюдения водителями правил безопасного вождения были реализованы дополнительные модули контроля качества вождения. Информация о качестве вождения и допущенных водителями нарушениях доступна как диспетчерам «ЛафаржХолсим Россия», так и перевозчикам. Повышение прозрачности процесса способствовало снижению количества нарушений.

Переход на работу с платформой Magenta позволил снизить трудоемкость процесса планирования, повысить скорость обработки заказов, улучшить дисциплину доставок.

Внедрение и запуск в промышленную эксплуатацию системы во всех распределительных центрах ЛафаржХолсим в России заняли менее 12 месяцев.