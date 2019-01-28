Konica Minolta модернизировала инфраструктуру печати BMW Group

Konica Minolta провела модернизацию инфраструктуры печати BMW Group в 44 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки. За счет комплексного проекта удалось сократить потребление энергии на 28% на процессы, связанные с печатью, и уменьшить расход бумаги примерно на 5 млн листов А4 формата или почти 25 тыс. кг в месяц. Выбросы углекислого газа сократились на 24,84 т в месяц. Кроме того, Konica Minolta обеспечила сервисные услуги с помощью своей международной службы поддержки (Global Customer Service).

Konica Minolta оказывает услуги аутсорсинга печати начиная с 2009 г., обеспечивая единый цикл консалтинга, оптимизации печатной инфраструктуры, поставки оборудования и программного обеспечения, а также дальнейшего сопровождения. Специально для BMW Group Konica Minolta разработала концепцию и предложила набор решений, включающих программную и аппаратную часть, в частности, настольные принтеры и МФУ.

Весь парк печатающих устройств BMW Group, насчитывающий более 11 тыс. единиц, в рамках проекта объединен в глобальную сеть с централизованным мониторингом и управлением, что позволило обеспечить бесперебойную работу оборудования – за счет своевременных сервисных оповещений, а также предпринимать профилактические меры до наступления инцидентов. Также было установлено решение для безопасной печати и настроена функциональность follow-me, которая позволяет отправлять документ на печать и забирать его в любом из офисов компании, что сильно упрощает работу персонала заказчика. Новая инфраструктура предполагает широкие возможности для пользователей мобильных устройств: сотрудники BMW Group могут легко распечатать документ с мобильного устройства или загрузить на него отсканированные файлы.

Кроме того, была обеспечена специальная круглосуточная техническая поддержка пользователей с помощью Global Customer Service (GCS), которая работает на базе трех региональных представительств – в Европе, Азии и Америке, действующих по единому стандарту для транснациональных клиентов во всем мире. Такой подход позволяет экономить время и ресурсы заказчиков.

Сотрудничество между BMW Group и Konica Minolta началось в 2011 г. в четырех странах и вскоре приобрело глобальный масштаб.

«Мы поставили перед собой цель обеспечить работу всей инфраструктуры печати BMW Group на уровне, превосходящем требования соглашения SLA, – отметил Маттиас Кислинг, глава международного подразделения Konica Minolta по работе с клиентами. – Мы работаем для того, чтобы поддержать стратегию цифровизации BMW Group, внедряем новые решения для повышения производительности, и постоянно ищем новые возможности оптимизации работы и экономии ресурсов».