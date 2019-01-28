Ippon выпустил линейку ИБП с разъемами питания Schuko

Ippon, производитель решений по энергообеспечению систем, анонсировал новинки в линейке онлайн-ИБП (источников бесперебойного питания) серии Innova G2. Модификации G2 Euro предназначены для подключения устройств через разъем Schuko.

Линейка Ippon Innova G2 Euro представлена в трех модификациях – Innova G2 Euro 1K, G2 Euro 2K и G2 Euro 3K, которые отличаются между собой мощностью и размерами корпуса. Ключевое отличие новых моделей Euro стало подключение через разъем Schuko.

ИБП Ippon Innova G2 предназначен для дорогостоящего оборудования и сегмента SOHO – мощных рабочих станций, сетевого оборудования и серверов.

Innova G2 обеспечивает бесперебойную работу оборудования при колебаниях напряжения электросети без использования ресурса аккумуляторов, благодаря технологии двойного преобразования. Широкий диапазон входного напряжения (100-300 В) гарантирует стабильность в любых условиях.

Благодаря синусоидальной форме выходного напряжения во всех режимах работы возможно подключение оборудования не только с импульсными, но и с трансформаторными блоками питания.

Устройства оборудованы ЖК-дисплеем, портами RS232 и USB Type-B. Помимо этого возможно удаленное администрирование посредством подключения SNMP модуля.

Взаимодействие с ИБП возможно на ПК через фирменное программное обеспечение WinPower с кроссплатформенной поддержкой систем на базе Windows, Linux, Mac, Solaris и UNIX-систем.

ИБП Innova G2 Euro 1000 позволяют подключить до трех устройств, а Innova G2 Euro 2000 и Innova G2 Euro 3000 – до четырех устройств одновременно через разъемы, расположенные на тыльной стороне устройства.