«Диалог» и «Росплатформа» протестировали совместимость своих продуктов

«Диалог» и «Росплатформа» объявили об успешном завершении тестирования совместимости платформы корпоративных коммуникаций dialog с инфраструктурным программным обеспечением компании «Росплатформа».

Тестирование продемонстрировало полную совместимость гиперконвергентной инфраструктуры на базе гипервизора «Р-Виртуализация» и программно-определяемой СХД «Р-Хранилище» для платформы dialog. В рамках испытания специалисты с обеих сторон подтвердили работоспособность своих программных продуктов с высоким уровнем производительности, отказоустойчивости и широкими возможностями масштабирования.

Совместное решение стало полностью отечественным продуктом, созданном на базе собственных разработок компаний. Продукты «Диалог» и «Росплатформа» включены в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи РФ, что соответствует требованиям законов РФ, потребностям государственного сектора и коммерческих компаний в области хранения и обработки информации. Цель сотрудничества – предоставить эффективные ИТ-инструменты, следуя стратегии формирования импортонезависимой среды в России.

Сегодня преимущества замещения иностранных ИТ-решений отечественными стали особенно актуальны. Это не только максимальная ориентированность на особенности российского законодательства, но и гарантия безостановочной работы предприятия даже в условиях политических ограничений, техническая поддержка на русском языке и повышенный уровень безопасности.

Дмитрий Козлов, генеральный директор «Диалог», отметил: «Для нас сотрудничество с компанией "Росплатформа" – это начало нового этапа развития dialog. Мы изначально разрабатывали продукт, чтобы он отвечал международным стандартам качества, но при этом соответствовал критериям программы Правительства России по импортозамещению. Совместно с коллегами из компании "Росплатформа" мы показали, что отечественные решения стабильно работают и эффективно решают возложенные на них задачи».

Владимир Рубанов, управляющий директор компании «Росплатформа», сказал: «Объединив продукты компаний "Диалог" и "Росплатформа", можно построить защищённую отказоустойчивую корпоративную систему обмена сообщениями на "голых" серверах вашей организации за считанные часы».