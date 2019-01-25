«Швабе» начал серийное производство прицела с постоянной подсветкой

Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию Ростех) приступил к выпуску гражданских прицелов со световодной подсветкой.

Серийное производство гражданских прицелов Р4х30 LFO запустил Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) холдинга «Швабе». Особенность новинки – в световоде, который обеспечивает непрерывное функционирование подсветки в дневное время без элементов питания.

«Используемый для подсветки световод собирает свет и передает к прицельной марке, награвированной на стекле. Таким образом, любителям охоты и спортивной стрельбы не нужно беспокоиться, что в самый неподходящий момент батарея разрядится. Это также избавляет пользователя от необходимости брать с собой запасные элементы питания», – отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Р4х30 LFO обладает 4-кратным увеличением и позволяет вести стрельбу на расстоянии до 200 метров. Благодаря призменной оборачивающейся оптической системе он на 40% короче аналогов с классической оптической системой. Прицел устанавливается на любое оружие с креплением Picatinny. Аналогов в России изделие не имеет.

Объем первой партии Р4х30 LFO составил 30 штук. Прицелы поступят в продажу во втором квартале 2019 года. Приобрести их можно будет через компании-партнеры и официальный онлайн-магазин ВОМЗ. В настоящее время прорабатывается вопрос экспорта изделий.