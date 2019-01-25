Ростех разрабатывает «конструктор» для создания систем управления АЭС

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разрабатывает программно-технический комплекс (ПТК) для создания распределенных систем управления атомных электростанций. Комплекс обеспечит непрерывную работу систем управления на его основе и сохранность обрабатываемой технологической информации при отключении электроснабжения и других нештатных ситуациях.

Новый комплекс «Урал-Атом» позволяет создавать распределенные системы управления технологическим объектом, в которых за работу каждого вида оборудования отвечает отдельный модуль. Данные системы отличаются от централизованных большей надежностью и снижением вероятности отказов по общей причине - отключения двух или более компонентов из-за единичной неполадки.

Существенным отличием комплекса «Урал-Атом» от аналогов является возможность максимально адаптировать комплект модулей автоматизации под требования конкретного заказчика, что позволяет сократить объемы используемой аппаратуры и минимизировать издержки.

Планируется сертификация комплекса в соответствии с зарубежными стандартами для поставок оборудования на экспорт.

«Это полностью отечественная разработка, которая представляет собой набор унифицированных программно-аппаратных средств, из которых, как из деталей конструктора, могут быть созданы различные по архитектуре и назначению системы контроля и управления. Применение комплекса возможно не только на АЭС, но и на других промышленных предприятиях, где требуется автоматизация управления технологическим оборудованием в условиях непрерывного производственного цикла», - сказали в «Росэлектронике».

На сегодняшний день разработчиком комплекса – НПП «Рубин» (входит в «Росэлектронику») в сотрудничестве с ФНПЦ ПО «СТАРТ» (входит в госкорпорацию «Росатом») реализуется совместный проект по созданию опытного образца интеллектуального электротехнического шкафа управления, где будут применены средства «Урал-Атом». Совместная разработка, объединяя функционал электротехнических и приборных шкафов, позволит в перспективе сократить объемы используемой на АЭС аппаратуры.