«Магнит» переходит на электронные транспортные накладные

Розничная сеть «Магнит» объявила о том, что первой из ритейлеров России запустила обмен электронными транспортными накладными для доставки продукции в магазины. Тестирование провели в распределительном центре в Краснодаре. По результатам пилотного проекта время обмена документами сократилось более чем в 20 раз —до трех часов вместо трех дней.

Разработка специалистов «Магнита» в отличие от аналогов может синхронизироваться с разными платформами фирм-провайдеров и в перспективе позволит партнерам сети получать информацию через удобный для них канал. Сейчас электронные документы используются в деятельности собственной автотранспортной компании «Магнита».

Если раньше каждая накладная распечатывалась в четырех экземплярах для всех участников процесса доставки, то теперь только в одном — для проверки документа при досмотре груза. Схема обмена простая: водитель в планшете получает накладную, в онлайн-режиме подтверждает принятие груза, далее документ подписывается компанией-перевозчиком и направляется водителю. После доставки продукции в магазин он ставит электронную подпись и накладная автоматически поступает руководству торговой точки и ответственным лицам.

«В декабре мы оформили более шести тысяч накладных в новом формате в распределительном центре Краснодара. Теперь не нужно хранить большой объем бумаги, сократились сроки обмена информацией, снизились трудозатраты операторов, расходы на печать, минимизированы риски возможных утерь оригиналов. Мы надеемся, что в скором времени необходимость водителей возить с собой бумажную накладную уйдет в прошлое, этот вопрос прорабатывается на уровне Правительства РФ», — сказал директор по логистике розничной сети «Магнит» Евгений Некрасов.

«Перевод документов с бумажных носителей на электронные — это продолжение последовательного развития компанией цифровых решений. «Магнит» всегда ориентируется на повышение эффективности работы и предоставлении покупателям качественной услуги. Новый способ обмена отвечает актуальным запросам компании. Планируем, что в 2019 году все распределительные центры сети перейдут на электронный формат работы с этим видом документов, в дальнейшем планируем распространить практику для наших поставщиков», — отметил директор по IT и защите информации розничной сети «Магнит» Евгений Мельников.

Электронные транспортные накладные имеют равную юридическую силу с традиционными бумажными согласно федеральному закону «Об электронной подписи». Процесс внедрения документов в такой форме курируется на уровне Правительства РФ в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Логистика «Магнита» насчитывает 37 собственных распределительных центров и около 6 000 автомобилей. Так, в 2018 году розничная сеть обеспечила водителей планшетами — полноценным инструментом для связи с сотрудниками подразделений, который включает систему автоматической маршрутизации для подбора наилучшего пути следования к магазинам. В каждом из 36 автопарков компании в прошлом году были установлены терминалы по оформлению путевой документации, при помощи которых водитель самостоятельно распечатывает путевой лист. По возвращении из рейса на этих же терминалах сотрудник также самостоятельно закрывает путевой лист, после чего автоматически проверяется маршрут движения и рассчитывается количество топлива к списанию. Для контроля за состоянием водителей внедрена электронная система медицинских осмотров. Аппараты оперативно и с высокой точностью выдают информацию об основных показателях здоровья.