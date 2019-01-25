«Лаборатория Касперского» выяснила, что злоумышленники из Greyenergy и Sofacy использовали одну инфраструктуру

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что две известные, предположительно русскоязычные, группы Greyenergy и Sofacy в июне 2018 г. использовали одни и те же серверы на Украине и в Швеции.

Greyenergy считают приемником группы Blackenergy, печально известной благодаря своим масштабным операциям. В частности, злоумышленники из Blackenergy атаковали объекты электроэнергетики Украины в декабре 2015 г., отключив около 1% всех энергопотребителей страны. Группировка Sofacy известна своими операциям по кибершпионажу, нацеленными в том числе на американские и европейские правительственные организации.

Специалисты центра Kaspersky Lab ICS CERT установили, что злоумышленники из Greyenergy в ходе фишинговой кампании использовали два сервера, с которых при открытии документа, прикрепленного к фишинговому письму, загружались вредоносные файлы. Группировка Sofacy использовала эти же серверы в качестве центров управления своим вредоносным ПО. Эти серверы использовались обеими группировками относительно недолго и в одно и то же время. Вероятно, Greyenergy и Sofacy делились друг с другом своей инфраструктурой.

Предположение о связях Greyenergy и Sofacy подтверждается и тем, что в числе мишеней обеих группировок была одна и та же компания в Казахстане, атакованная ими с разницей в неделю. Обе атаки при этом осуществлялись с применением фишинговых писем, посланных якобы от имени Министерства энергетики Республики Казахстан и содержащих схожие вложения.

«Мы надеемся, что обнаруженный факт использования группировками Sofacy и Greyenergy одной и той же инфраструктуры, равно как и другие улики, свидетельствующие в пользу предположения о возможной связи между ними, помогут исследователям безопасности в обнаружении атак и расследовании инцидентов. Чем больше мы знаем об атакующих, тем лучше мы можем защищать наших клиентов», – отметила Мария Гарнаева, старший антивирусный эксперт Kaspersky Lab ICS CERT.