Ivi автоматизировал работу с партнерами с помощью PRMSaaS

«Иви.ру», предоставляющая на российском рынке видеоуслуги через интернет (формат онлайн-кинотеатра), совместно с «Форвард телеком», разработчиком решения PRMSaaS, автоматизировала бизнес-процессы по работе с партнерами.

В середине 2018 г. Ivi открыл дополнительный канал реализации услуг по установке Smart TV через сервисные центры России. Партнеры стали предлагать клиентам скретч-карты с кодом активации Smart TV и услуги по установке.

Задача для компании «Форвард телеком» состояла в том, чтобы упорядочить взаимодействие с партнерами. Было принято решение внедрить продукт PRMSaaS и автоматизировать ряд бизнес-процессов Ivi. За один месяц была сконфигурирована PRM-система и кастомизирован личный кабинет партнера со следующими возможностями: персонализированный личный кабинет для партнеров, настроены несколько схем расчета вознаграждений партнеров, автоматизировано заведение заказов партнерами и их последующая реализация.

Облачное решение PRMSaaS представляет собой систему управления взаимоотношениями с партнерами. PRM-система, разработанная компанией «Форвард телеком», позволяет автоматизировать большую часть бизнес-процессов по реализации товаров и услуг через партнеров. В том числе: обучение и сертификация партнеров, маршрутизация заказов, проведение совместных маркетинговых акций, расчет вознаграждений и рейтингов, и документооборот.

На данный момент завершен первый этап внедрения PRMSaaS для работы компании Ivi со своими партнерами, система уже активно используется в компании. В будущем планируется поэтапной расширение используемых функциональных возможностей и активное подключение новых партнеров. В первом квартале 2019 г. Ivi сможет полноценно оценить результаты проделанной работы.