Ericsson объявила о росте объема продаж на 3%

Ericsson представила финансовые результаты за четвертый квартал 2018 г. и весь 2018 г.

В IV квартале объем продаж компании вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в сопоставимых ценах и валюте рост составил 4%. В сегменте оборудования для сетей связи объем продаж в сопоставимых ценах и валюте вырос на 6% по сравнению с четвертым кварталом 2017 г. Объем продаж подразделения цифровых услуг в сопоставимых ценах и валюте вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2018 г. объем продаж компании вырос на 3%, а продажи в сопоставимых ценах и валюте увеличились на 1%. Продажи в сегменте сетей связи выросли на 3%, и компания впервые за последние пять лет показала органический рост продаж. Валовая прибыль составила 32,3% (23,3% в сопоставимых ценах и валюте). Валовая прибыль за вычетом связанных с реструктуризацией издержек также выросла и составила 35,2% (25,9% в сопоставимых ценах и валюте). Улучшение этого показателя связано с наращиванием объемов продаж оборудования Radio System (ERS) и пересмотром контрактов на услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей.

Доход компании от основной деятельности в 2018 г. достиг 1,2 млрд шведских крон, а после вычета реструктуризационных расходов этот показатель составил 9,3 млрд шведских крон. Рост дохода от основной деятельности связан с увеличением валовой прибыли и объемов продаж, а также с сокращением операционных расходов.

Приток наличности от основной деятельности компании в 2018 г. достиг 9,3 млрд шведских крон. Объем свободных денежных средств за вычетом расходов на слияния и поглощения составил 4,3 млрд шведских крон. Объем чистых денежных средств на конец года был равен 35,9 млрд шведских крон.

Совет директоров компании намерен на общем собрании акционеров выступить с предложением о выплате дивидендов за 2018 г. в размере 1 шведской кроны на акцию.

Президент и исполнительный директор Ericsson Берье Экхольм (Börje Ekholm) отметил: «Наша целенаправленная стратегия привела к ожидаемым результатам. Компания Ericsson стала сильнее. Повышение объемов инвестиций в исследования и разработки, пересмотр контрактов на услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей, а также четкий контроль расходов доказали свою эффективность, позволили повысить конкурентоспособность и увеличить прибыльность бизнеса. Сейчас, с началом внедрений технологий 5G и интернета вещей, мы намерены предпринимать новые взвешенные шаги, направленные на повышение прибыльности за счет развития конкретных направлений. В результате инвестиций в R&D за последние два года мы сформировали портфель передовых конкурентоспособных решений и услуг. Мы продолжим вкладывать средства в технологии 5G, автоматизации и искусственного интеллекта, чтобы и дальше предлагать необходимые продукты и услуги заказчикам и обеспечить прибыль акционерам. Несмотря на то, что запланированные расходы, связанные со стратегическими контрактами и тестированием технологий 5G, отразятся на ближайших финансовых показателях, мы сможем достичь целей, заявленных на 2020 и 2022 гг., а также наращивать бизнес в долгосрочной перспективе».