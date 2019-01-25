Dell Technologies представила новинки для образовательных учреждений

Dell Technologies представила новые решения для сферы образования, разработанные с целью увлекать и вдохновлять учителей и учащихся по всему миру. Среди новых продуктов — интерактивный монитор, прочный ноутбук Latitude и тележка для зарядки. Новинки призваны помочь преподавателям соединить технологии и новые методы обучения, одновременно поощряя учащихся следовать собственным путем открытий.

«Проведенное недавно группой компаний Dell Technologies исследование о поколении Z – людей, родившихся в середине 1990-х гг. и позже, – подтверждает нашу убежденность, что для того, чтобы школьники преуспевали сейчас и в будущем, преподаватели должны дать им возможность добиваться успеха самостоятельно, а также поддерживать их техническими средствами и ресурсами, способными пробудить природную любознательность», – сказал Адам Гэрри (Adam Garry), директор по образовательной стратегии компании Dell. «Такие новые устройства позволяют и преподавателям, и учащимся изучать, создавать и работать совместно, где бы ни происходило обучение».

Согласно исследованию Dell Technologies, 80 % представителей поколения Z хотят работать с передовыми технологиями, при этом только 57 % дают хорошую или отличную оценку своим школам по подготовке к будущей карьере. Больше 30 лет целенаправленной работы по созданию инновационных решений позволили Dell разработать такие новые устройства для учебы, которые способны подготовить школьников к изменяющимся требованиям рынка труда, предлагая при этом возможности выбора и гибкого подхода, так необходимые школам сегодня.

Новый крупноформатный интерактивный сенсорный монитор Dell с диагональю 75 дюймов и разрешением 4K (C7520QT), который выйдет на рынок весной этого года, идеально подходит как в качестве основной информационной панели в классе, так и для коллективной работы. Благодаря четкому разрешению 4K и технологии InGlass™, распознающей до 20 точек касаний, с экраном могут работать одновременно несколько пользователей. Писать или рисовать на экране можно как пальцами, так и с помощью пассивных цифровых перьев (два входят в комплект) при высокой скорости вывода изображения на экран. Написанное легко стирается ладонью. Естественная и интуитивно понятная сенсорная технология совместима практически со всем стандартным программным обеспечением.

Идея совместной работы для всех реализуется благодаря уникальному средству Dell Screen Drop – впервые реализованной функции, позволяющей пользователям разного роста работать с экраном. Чтобы до изображения на дисплее было легче дотянуться, его можно устанавливать на трех различных уровнях высоты с помощью боковых кнопок на панели монитора.

Этот 75-дюймовый монитор станет идеальным решением для учебного класса также благодаря другим своим характеристикам: технология IPS обеспечивает широкий угол обзора, а значит, яркие цвета и стабильная цветопередача видны практически из любого места в помещении; технологические решения, использованные в мониторе Dell, оптимизируют шрифты и обеспечивают четкое изображение при работе с такими программами, как Microsoft PowerPoint, Word и Excel; специальное защитное покрытие уменьшает блики и снижает вероятность появления отпечатков пальцев на экране, а технология Dell ComfortView снижает синее излучение для комфорта и защиты глаз; конструкция обеспечивает возможность интеграции с опциональным компьютером Dell OptiPlex Micro, что позволяет снизить эксплуатационные расходы в течение жизненного цикла монитора; интерфейсы RS232, RJ45 и HDMI CEC позволяют специалистам ИТ управлять дисплеем удаленно; еще больше гибкости в организации учебного процесса обеспечивает мобильная тележка AV cart (предлагается дополнительно), с помощью которой можно легко перемещать монитор.

Новые компьютеры Dell разработаны таким образом, чтобы на них можно было положиться как в классе, так и за его пределами. Новый ноутбук разработан в соответствии с 15 пунктами стандарта MIL-STD: он выдерживает ежедневные удары, падения и захлопывание крышки в течение учебного года. Ноутбук оборудован влагозащищенной клавиатурой и невыпадающими клавишами, а также улучшенной защитой от взлома. Это устройство более прочное по сравнению с предыдущими моделями.

Ноутбук Latitude 3300 Education прошел тщательные испытания в течение тысяч циклов при нагрузках на шарниры, падений под разными углами с высоты 10 см, чтобы наиболее точно воспроизвести реальные повреждения, которые могут случиться в течение срока службы устройства в школьном классе. Помимо этого ноутбук Latitude 3300 Education сконструирован таким образом, чтобы выдерживать падения с высоты около 76 см на металлические поверхности и с высоты 121 см – на деревянные.

Доступный уже сегодня 13-дюймовый ноутбук Latitude 3300 Education со встроенной функцией Full HD Touch отличают дисплей с высоким разрешением и до 16 ч 52 мин автономной работы. Ноутбук имеет привлекательное матовое покрытие темно-серого цвета и, чтобы отвечать требованиям учебных приложений, поставляется с процессорами Intel Celeron, Pentium и вплоть до Core i5. Устройство оборудовано разъемом USB-Type C для подключения питания и передачи данных и модулями памяти DDR4 объемом 4 ГБ или 8 ГБ.

Чтобы исключить необходимость прокладки проводов перед активным использованием ноутбуков и сэкономить ценное время ИТ-специалистов, Dell предлагает компактную тележку для зарядки ноутбуков через USB-C (CT36UC20). Она поставляется с 36 предварительно установленными в нее адаптерами питания USB-C.

Питание тележки обеспечивается запатентованной системой управления зарядкой PowerShuttle от Ergotron, которая эффективно заряжает до 36 устройств от настенной розетки 12 А и на 40 % быстрее, чем стандартные системы с циклическим режимом.

Новый ноутбук Latitude 3300 Education доступен на российском рынке уже сегодня по ориентировочной розничной цене 39 990 рублей и выше в зависимости от конфигурации. О сроках и стоимости интерактивного сенсорного монитора Dell C7520QT и компактной тележки для зарядки ноутбуков Dell CT36UC20 на российском рынке будет сообщено дополнительно.