Acer представила новые Chromebook с диагональю 11,6-дюймов на образовательной выставке BETT 2019

Новые 11,6-дюймовые хромбуки Acer, представленные компанией на выставке BETT 2019, предназначены для образовательных учреждений. Устройства предусматривают долговечность конструкции, соответствующую стандарту MIL-STD 810G, поддерживают новейшие технологии и имеют широкий спектр стандартных и дополнительных функций, обеспечивающих потребности учащихся в школах K-12.

«Наш 11,6-дюймовый форм-фактор стал основой линейки образовательных продуктов Acer Chromebook после запуска в 2011 году, – сказал Джеймс Лин, генеральный менеджер подразделения коммерческих и разделяемых ноутбуков и ИТ-продуктов Acer. – Сегодня мы предлагаем самый широкий спектр возможностей, чтобы наши клиенты в сфере образования могли получить именно ту модель Acer Chromebook, которая соответствует их потребностям и бюджету. И хотя существует множество вариантов с разными процессорами, дисплеями и клавиатурами, все новые модели – лидеры по надежности в данном сегменте благодаря прочной конструкции в сочетании с простотой использования и управляемостью, которую оценят ИТ-отделы».

Продукция Acer, включая новые Chromebook, будет представлена с 23 по 26 января на выставке BETT (зал N1-19, стенд B100).

Chromebook: долговечность и безопасность

В соответствии с американскими военными стандартами MIL-STD 810G, новые 11,6-дюймовые Acer Chromebook отличаются усиленной конструкцией и оснащены амортизирующим бампером. Устройства могут выдержать падение с высоты до 122 см (48 дюймов) и нагрузку до 60 кг (132 фунта). Новые хромбуки можно смело давать детям младшего возраста, поскольку все они соответствуют двум ведущим стандартам безопасности для игрушек: ASTMF963-16 и UL/IEC 60950-1.

Acer Chromebook Spin 511: антимикробный дисплей-трансформер

Acer Chromebook Spin 511 (R752T) – надежный трансформер и лучшее из того, что нужно ученикам и школьным заведениям. Устройство оснащено петлями, которые раскрываются на 360 градусов, поэтому сенсорный дисплей можно использовать в четырех различных режимах: планшет, ноутбук, дисплей и презентация. Это позволяет учащимся использовать Chromebook в режиме, наиболее подходящем для занятий, совместной работы и обучения «на ходу». Модель оснащена стеклом Corning Gorilla Glass с антимикробным покрытием – оно устойчиво к царапинам и бактериям и дополнительно защищает устройство. Chromebook Spin 511 можно приобрести в комплекте с дополнительным стилусом Wacom EMR, он используется для создания эскизов, заметок и многого другого. Дополнительная 5-мегапиксельная камера с автофокусировкой на крышке Chromebook позволит учащимся снимать фото и видео, где бы они ни находились.

Chromebook Spin 511 обеспечивает стабильную производительность в течение всего дня, многозадачность, просмотр видеоуроков, а также гарантирует до 10 часов автономной работы благодаря новейшим двухъядерным процессорам Intel восьмого поколения Celeron N4000 или четырехъядерным N4100. Быстрое и надежное интернет-соединение достигается с помощью модуля Intel Gigabit WiFi 2x2 802.11ac MU-MIMO.

Chromebook311 (C733): прочность конструкции и влагозащищенная клавиатура

Acer Chromebook 311 (C733) не только долговечен, но и оснащен влагостойкой клавиатурой, что делает устройство идеальным для использования в научных лабораториях и на занятиях, где возможен его контакт с водой. Влагозащищенная клавиатура способна выводить до 330 мл (11 унций) пролитой жидкости через дренажные отверстия.

Chromebook 311 доступен с сенсорным (C733T) и обычным (C733) дисплеем. Оснащенный новейшими двухъядерными процессорами Intel Celeron N4000 или четырехъядерными процессорами N4100, Chromebook C733 обеспечивает важную для студентов и системных администраторов стабильную производительность в течение всего дня, до 12 часов автономной работы и надежное онлайн-соединение.

Новая линейка Chromebook 311: удобная для школы клавиатура и процессоры AMD

Дебютировали также две дополнительные линейки Acer Chromebook 311, оснащенные новейшими процессорами AMD: трансформер Chromebook Spin 311 (R721T) с петлями, которые раскрываются на 360 градусов, и привычная раскладушка Chromebook 311 (C721).

Модели Acer Chromebook R721T и C721 оснащены процессором седьмого поколения AMD A-Series A4-9120C APU с графикой Radeon, что позволяет студентам транслировать потоковое видео, запускать новейшие приложения, играть в веб-игры и осуществлять интернет-серфинг длительное время – до 10 часов.

Обеспечивая максимальное время бесперебойной работы, новые модели R721T и C721 оснащены клавиатурой, удобной для школы, которую сложно вывести из строя и легко отремонтировать сотрудникам ИТ-отдела школы. В этой модели влагоустойчивы и клавиатура, и тачпад.

Подключение через современные порты, технологии отображения

Все новые 11,6-дюймовые Acer Chromebook оснащены одним или двумя портами USB 3.0 и USB 3.1 Type-C, которые можно использовать для зарядки и подключения других устройств, в том числе HD-дисплея, и быстрой передачи данных на скорости до 5 Гбит/с. Chromebook 311 (C733/R752T) также поддерживает Bluetooth 5.0, а Chromebook (C721/R721T) – Bluetooth 4.2.

Acer Chromebook Spin 311 (R721T) в полной мере использует конструкцию трансформера и сенсорный экран защищен устойчивым к царапинам антибактериальным стеклом Corning Gorilla Glass. Acer Chromebook 311 (C721) оснащен сенсорным дисплеем и веб-камерой высокого разрешения с широким углом обзора, дающим возможность видеосъемки классного помещения целиком.

Новые Acer Chromebook, также оборудованы HD-дисплеями с технологией IPS – либо в стандартной комплектации, либо в качестве опции. С помощью веб-камеры Acer HD учащиеся могут общаться в видеочатах и Google Hangouts .

Легкость настройки и управления, обеспечение безопасности, поддержка Google Play

ИТ-администраторы смогут легко обновлять ПО устройств, настраивать приложения, использовать расширения, и многое другое благодаря веб-управлению, которое упрощает настройку и управление новыми Chromebook. Замки Kensington гарантируют сохранность девайсов при хранении их в специализированных тележках или в классах.

Безопасность данных обеспечивает автоматическое обновление Chrome OS и защита от постоянно меняющихся онлайн-угроз, таких как вирусы и вредоносное ПО. Устройства Acer Chrome поддерживают работу нескольких пользователей, поэтому каждый учащийся может просто входить в свой аккаунт, чтобы обеспечить безопасность своего проекта, Gmail и другой информации, даже если Chromebook будет потерян или украден. Хранение данных на Диске Google надежно защищает файлы, документы и фотографии в облаке и гарантирует доступность последних версий. Кроме того, новые Acer Chromebook поддерживают Google Play при запуске, поэтому у студентов будет доступ к приложениям для Android и Chrome для обучения, исследований, развлечений и многого другого.

Доступность

Новые Acer Chromebook будут доступны покупателям из сферы бизнеса и образования в Северной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке во втором квартале 2019 года.