В Ростехе назначен куратор цифровых проектов

Глава Ростеха Сергей Чемезов назначил ответственным за реализацию цифровых проектов заместителя генерального директора госкорпорации Александра Назарова. Задача топ-менеджера – координация и консолидация различных направлений работ корпорации в сфере цифровых технологий.

Ранее Александр Назаров курировал ряд крупных цифровых проектов Корпорации – информационно-аналитическую систему (ИАС), единую информационную систему (ЕИС) и единый агрегатор торговли (ЕАТ).

Теперь в зоне его полномочий – весь спектр соответствующих компаний и проектов, включая радиоэлектронный кластер, возглавляемый индустриальным директором Сергеем Сахненко, профильные организации прямого управления, совместные предприятия, а также блок проектов в сфере цифровой экономики под руководством директора по особым поручениям корпорации Василия Бровко.

Консолидация нескольких направлений Ростеха, ответственных за цифровые технологии, будет содействовать достижению стратегических целей Корпорации, среди которых – повышение конкурентоспособности компании и экспансия на быстрорастущие рынки высокотехнологичной продукции. Стратегия развития Ростеха до 2025 года предусматривает существенный рост доли цифровых решений в продуктовой линейке корпорации, что позволит Ростеху претендовать на роль ведущего комплексного поставщика «цифры» в России.

«Разработки и проекты в этой области в настоящий момент ведутся нашими дочерними структурами и партнерами по нескольким направлениям, в интересах разных государственных и корпоративных заказчиков, по всей стране. Для формирования комплексных продуктовых предложений и успешного продвижения Корпорации на рынке цифровых технологий необходима координация и консолидация усилий всех предприятий и команд, участвующих в данной работе. Александр Назаров станет главным лоббистом (или куратором) этих процессов в Корпорации», – отметил генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В настоящий момент корпорация выступает одним из ключевых поставщиков решений на российском рынке для интернета вещей, «умных» городов, цифровых фабрик, здравоохранения, образования, госуправления, энергетики и других отраслей экономики. Ростех также внедряет цифровые технологии в собственные производственные и управленческие процессы.

В цифровых проектах корпорации задействованы 3 холдинга радиоэлектронного кластера Ростеха – «Росэл», «Швабе» и «Автоматика» (объединяют более 160 научных и промышленных организаций), ряд предприятий авиационного кластера, несколько организаций прямого управления («РТ-РБ», «РТ-Проектные технологии» и др.), а также несколько совместных предприятий с участием частного капитала, таких как «БАРС Груп», NtechLab, «Криптонит» и др.

Наряду с цифровыми проектами Александр Назаров продолжит курировать непрофильные и проблемные активы Ростеха, а также работу дочернего фармацевтического холдинга госкорпорации – «Национальной иммунобиологической компании».