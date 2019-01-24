«Швабе» создал новый прибор для длительного и микрообъемного введения лекарств

Новосибирское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» зарегистрировало новый медицинский прибор для длительного и микрообъемного введения жидкости и жидких высококонцентрированных лекарств малого объема. Изделие выйдет на рынок в I квартале 2019 г.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на инфузионный перистальтический насос ИНП-01 выдано Новосибирскому приборостроительному заводу (НПЗ) холдинга «Швабе». Изделие обеспечивает постоянную скорость инфузии и точную дозировку жидких лекарственных препаратов при их продолжительном введении. Разработан для оказания медицинской помощи в стационарных и амбулаторных лечебных учреждениях, а также машинах скорой помощи.

«Производство первой партии в количестве 150 единиц начнется уже в начале этого года. Изделия соответствуют мировым стандартам качества и могут составить конкуренцию существующим аналогам. Выход продукции на рынок окажет положительное влияние на импортозамещение», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Отличительной особенностью нового прибора от уже существующих на рынке зарубежных аналогов является высокая точность, малый вес и наличие более 10 уровней установки давления окклюзии. Изделие совместимо со всеми соответствующими стандарту современными одноразовыми комплектами для внутривенной инфузии, максимальная скорость которой при этом составляет 1200 мл/ч.

Инфузионная техника – новое направление в производстве НПЗ. Сегодня в группе этой продукции также представлены шприцевой инфузионный насос ИНШ-01 и инфузионная станция СИНС-01, которая объединяет в единую систему перистальтические и шприцевые насосы, выполняя централизованный контроль. Первые изделия линейки появятся на рынке в 2019 г.