РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог

РВК подвела итоги отбора команд для участия в квалификационных испытаниях конкурса «Зимний город». Конкурс направлен на создание беспилотного автомобиля, способного передвигаться в экстремальных условиях русской зимы. Команды испытают свои беспилотники в феврале-марте на полигоне НАМИ в Подмосковье. Финал конкурса пройдет в декабре 2019 г., победитель получит 175 млн руб.

13 команд станут участниками первых в России испытаний беспилотных автомобилей в условиях зимних дорог. В квалификационный этап конкурса Up Great «Зимний город», организованного РВК, АСИ и Фондом «Сколково», прошли команды разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска, Рязани, Ульяновска, Курской, Владимирской, Ростовской и Челябинской областей.

С 26 февраля по 5 марта 2019 г. командам предстоит испытать свои беспилотники на полигоне НАМИ в Дмитровском районе Московской области. Участники должны будут выполнить серию заданий, которые позволят проверить способность автомобилей адекватно распознавать и реагировать на дорожные ситуации в сложных погодных условиях, при плохой разметке, низкой видимости дорожных знаков, наледи и снежных заносах.

Среди заданий квалификационного этапа — объезд препятствий, движение в пробке, проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестка, поворот налево, парковка и др. На полигоне будут имитированы условия реальной городской среды: воссозданы движения пешеходов и других автомобилей, дорожные работы. Команды, успешно выполнившие как минимум половину заданий, пройдут в финал.

Команды-участники квалификации: Smartvision Tomsk (альянс «Техническое зрение», Томск); «Сноубот» («Аврора роботикс», Москва); Icy Riders («Север», Рязань); Innoteam (Университет «Иннополис», Республика Татарстан); ИТС СПРУТ («ИТС СПРУТ», Магнитогорск); НГТУ (Нижегородский государственный технический университет); Starline (НПО «Старлайн», Санкт-Петербург); «Авто-РТК» (объединенная команда Научно-конструкторского бюро вычислительных систем и компании «Бортовые интеллектуальные системы» из Таганрога, ЮФУ и ЮЗГУ); «Зимний город МАДИ» (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет); «Альфа» (Ковровская государственная технологическая академия, Владимирская область); CVLRobotics (Московский политехнический университет); Basetrack («Энерго», Москва); Robolife (Ульяновский государственный технический университет).

Финальные испытания конкурса пройдут в декабре 2019 г. Победителем станет команда, чей беспилотник сможет преодолеть технологический барьер — проехать 50 км по зимним дорогам быстрее чем за три часа, соблюдая при этом правила дорожного движения. Призовой фонд конкурса составляет 175 млн руб.

Конкурс Up Great «Зимний город» проводится в рамках Национальной технологической инициативы и направлен на поиск прорывных решений в сфере беспилотного транспорта. Организаторами серии конкурсов Up Great выступают РВК, фонд «Сколково» и АСИ.