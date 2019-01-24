«Галактика» выпустила новую версию интеграционной шины

«Галактика» выпустила новую версию интеграционной платформы «Галактика ESB» 2.1, которая является универсальным инструментом, обеспечивающим работу различных систем в едином информационном пространстве.

В новой версии платформы расширены и усовершенствованы возможности настройки интеграции, добавлена возможность производить распределенную инсталляцию компонентов и централизованное обновление. В платформе «Галактика ESB» появились новые адаптеры: «Галактика Казначейство», «Галактика AMM-MES», 1С, ActiveDirectory, БД (универсальный адаптер к произвольным базам данных на MS SQL, Oracle, Postgres Pro). Расширены возможности мапирования данных и валидации настроек интеграции и оптимизировано быстродействие.

«Развитие технологии ESB является одним из ключевых направлений работы корпорации «Галактика» по созданию национальной платформы цифровизации. Интеграционная шина «Галактика ESB» покрывает потребности как крупных интегрированных структур, так и конечных предприятий. Также данная технология позволит существенно облегчить процесс перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения за счет широких возможностей интеграции целевых и подлежащих планомерной замене ранее внедренных систем», – отметил Антон Мальков, член правления корпорации «Галактика».

Платформа «Галактика ESB» предоставляет механизм управления миграцией данных в информационной среде организации. Интеграционная шина разработана по модульной архитектуре, которая в сочетании с используемыми передовыми технологиями позволяет настроить интеграцию разнородных решений с минимальными затратами и обладает при этом широкими возможностями для кастомизации и расширения.

«Галактика ESB» позволяет синхронизировать не только программные продукты корпорации – системы «Галактика ERP», «Галактика AMM», «Галактика EAM», «Галактика HCM» и т.д., но и решения сторонних разработчиков. Платформа поддерживает отечественную СУБД Postgres Pro, входящую в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Таким образом, решение является импортонезависимым и может использоваться государственными органами, госкорпорациями и предприятиями, которые реализуют программы по переходу на преимущественное использование отечественного ПО. «Галактика ESB» уже используется клиентами корпорации в нефтегазовой, машиностроительной отраслях и ОПК.