«Аурига» приняла участие в Hilti Innovation Day
Эксперты «Ауриги» в октябре 2018 года стали участниками мероприятия Hilti Innovation Day, организованного в штаб-квартире корпорации Hilti в городе Шан княжества Лихтенштейн. «Аурига» получила возможность продемонстрировать свой технологический потенциал и опыт разработки программного обеспечения сотрудникам компании Hilti.
Эксперты «Ауриги» представили обзор нескольких инновационных технологий и продемонстрировали, как Hilti может использовать их в своих программных продуктах и процессах разработки программного обеспечения. Среди затронутых тем были, в том числе, дополненная реальность, предиктивная аналитика отказов оборудования на основе больших данных и цифровые двойники.
Тереза Нойхаузер, менеджер по закупкам программного обеспечения в Hilti и один из основных организаторов мероприятия, так прокомментировала выступление «Ауриги»: «"Аурига" проявляет неподдельный энтузиазм и приверженность инновациям, а также уделяет большое внимание своей инженерной экспертизе. Это в полной мере соответствует высоким ожиданиям разработчиков программного обеспечения Hilti».
Генеральный директор ООО «Аурига» Вячеслав Ванюлин подчеркнул: «Мы хотели бы поблагодарить Hilti за возможность принять участие в этом мероприятии и продемонстрировать наш опыт нескольким подразделениям корпорации. Как компания-разработчик программного обеспечения, мы видим нашу приоритетную цель в разработке таких решений, которые помогают нашим клиентам повысить эффективность бизнеса».