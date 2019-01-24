Astralinux получила совместимость с «Криптопро» на процессорах «Эльбрус» и Байкал»

Astralinux сообщила о том, что впервые средство электронной подписи «КриптоПро CSP» сертифицировано для применения в российской операционной системе для процессорной архитектуры «Эльбрус» и «Байкал» (MIPS).

Компанией «Криптопро» получены сертификаты соответствия на КриптоПро CSP 4.0 R4, сборка 4.0.9963 (Abel). При этом подтверждена работа средства криптографической защиты информации (СКЗИ) в программно-аппаратных средах: вариант исполнения 1-Base: в среде Astralinux на процессорных архитектурах x64, «Эльбрус», MIPS; вариант исполнения 2-Base: в среде Astralinux на процессорных архитектурах x64, «Эльбрус».

«Технологическое партнерство с российскими производителями микроэлектроники и разработчиками программного обеспечения является для нас приоритетным. Благодаря эффективному сотрудничеству с компанией "Криптопро", операционная система Astralinux стала оптимальной для работы с государственными информационными системами на российских процессорных платформах. Это позволит достичь более высоких показателей технологического суверенитета информационных систем органов государственной власти и предприятий промышленности Российской Федерации», - отметил директор по продукту компании Astralinux Роман Мылицын.

Для работы с системами электронного правительства сотрудникам госорганов и бюджетных учреждений необходимо использовать браузеры, которые поддерживают защищенные https-соединения (TLS) и обеспечивают возможность работы с отечественными сертифицированными средствами формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи. Ранее для массового ПО этим требованиям соответствовали только браузеры и СКЗИ для операционных систем Windows.

В конце 2018 года специалисты Astralinux и «Криптопро» реализовали совместный проект по адаптации Astralinux для работы с государственными электронными площадками. Теперь можно взаимодействовать с ГИС, используя штатные браузеры операционной системы Astralinux и СКЗИ КриптоПро CSP для Linux. Это стало возможным на компьютерах, оснащенных как зарубежными процессорами (Intel, AMD), так и отечественными. После успешно завершившегося процесса сертификации в ФСБ России, Astralinux стала единственной в России операционной системой, которая официально может использовать сертифицированное средство электронной подписи «Криптопро» на российских процессорах «Байкал» и «Эльбрус».