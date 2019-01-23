«Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей. Цена

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей. Устройство можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя. Установка занимает около часа, после этого бортовой компьютер сразу готов к работе. Он позволит водителям легко подключить автомобиль к интернету. Продажи стартуют в Нижнем Новгороде, в дальнейшем устройство можно будет заказать и в других городах.

На бортовом компьютере установлена мультимедийная система «Яндекс.Авто» с сервисами, которые помогают водителям в дороге. «Яндекс.Навигатор», «Музыка» и «Погода» объединены в интерфейсе, которым удобно пользоваться за рулём. Сервисами можно управлять и с помощью голоса — для этого в «Яндекс.Авто» специально встроили Алису.

«По дорогам страны ездит несколько миллионов автомобилей, которые могут быть подключены к интернету с помощью мультимедийных систем. Мы даём их владельцам возможность использовать в пути современные онлайн-сервисы, например строить маршруты, искать парковки и слушать любимую музыку, — сказал Андрей Василевский, директор по развитию бизнеса Яндекс.Авто. — Автомобилисты получат не только готовое к использованию устройство, но и техническую поддержку: бортовой компьютер бесплатно установят и будут обслуживать по гарантии».

Сейчас устройства совместимы с марками популярных автомобилей: Renault, Volkswagen, Lada, Toyota, Kia, Škoda, Hyundai, Nissan и Mitsubishi. Полный список моделей, к которым уже можно заказать бортовой компьютер, доступен на сайте auto.yandex.

Цена бортового компьютера — 29 900 рублей. В неё входит установка устройства в сервисном центре и интернет на полгода. На сервисы «Яндекса» предоставляется безлимитный трафик, а для других ресурсов даётся 1 ГБ в месяц. «Яндекс.Музыка» работает в «Авто» по подписке, которая будет бесплатной в течение первых 6 месяцев. Подробные условия покупки и установки можно найти на сайте auto.yandex.

«Яндекс.Авто» — это мультимедийная система для автомобилей с голосовым управлением и сервисами «Яндекса», которыми удобно пользоваться в пути. Система подскажет, сколько часов ехать до нужной точки, поможет построить маршрут или узнать прогноз погоды.