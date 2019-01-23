«Тинькофф банк» начал выпуск металлических бесконтактных карт для премиальных клиентов

«Тинькофф банк» объявил о начале выпуска первых в России металлических карт Tinkoff Black Edition с технологией бесконтактной оплаты (Paypass) для премиальных клиентов.

Предложение было доступно ограниченному пулу клиентов начиная с лета 2018 г. Несмотря на толщину и вес материала, из которого изготовлена карта, она в стандартном режиме работает в банкоматах и терминалах с бесконтактной оплатой и без нее. В ближайшие месяцы металлическую карту смогут получить все владельцы Tinkoff Black Edition — предзаказ уже доступен на сайте банка.

«"Тинькофф банк" вышел на рынок премиального обслуживания в апреле прошлого года и продолжает уверенно развивать это направление бизнеса в экосистеме "Тинькофф". Уверен, что металлическая карта Tinkoff Black Edition с возможностью бесконтактной оплаты будет востребована у наших состоятельных клиентов и подчеркнет исключительный статус ее владельцев», — сказал Данил Анисимов, вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента «Тинькофф банка».

Среди ключевых преимуществ дебетовой карты Tinkoff Black Edition — персональное обслуживание, бесплатный доступ в бизнес-залы в аэропортах (LoungeKey), бесплатная страховка для путешествий с семьей (до пяти человек) с покрытием $100 тыс., которая также распространяется на различные виды спорта (горные лыжи, сноуборд и пр.), и консьерж-сервис.

Клиентам, оформившим карту Tinkoff Black Edition, доступны расширенные лимиты (увеличены в 10 раз) по начислению кэшбэка — до 30 тыс. руб., начисление 6% годовых на остаток по счету в рублях на всю сумму без ограничений, бонусные 0,5% за пополнение вклада, выгодные курсы конвертации валют (с пониженным спредом), улучшенные условия бесплатных снятий и пополнений (до 1 млн руб. в расчетный период с учетом снятий через банкоматы «Тинькофф банка»), а также переводов по номеру карты — до 50 тыс. руб.

Бесплатное обслуживание доступно держателям карт при выполнении одного из условий: если у клиента размещены денежные средства в «Тинькофф банке» в размере от 3 млн рублей или эквивалентная сумма в валюте (учитываются средства на карточных, накопительных и брокерских счетах и вкладах) или если клиент тратит на покупки от 200 тыс. руб. в месяц (учитываются все карты клиента).