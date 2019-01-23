Mail.ru Cloud Solutions запустила сервис «бесплатного» резервного копирования

Mail.ru Group сообщила о запуске на платформе облачных сервисов Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) сервиса бесплатного резервного копирования. Новая функциональность обеспечит бесперебойную работу ИТ-инфраструктур разработчиков, провайдеров онлайн-сервисов и бизнеса в сфере электронной коммерции.

Резервное копирование помогает быстро реагировать на инциденты и восстанавливать вышедшие из строя серверы и всю ИТ-инфраструктуру после сбоев. Бесплатный сервис MCS сможет автоматически делать полное резервное копирование виртуальных машин, включая диски и конфигурацию. В случае необходимости каждая виртуальная машина будет воссоздана в готовом к работе состоянии.

Сервис бесплатный, платежи взимаются только за объем хранимых бэкапов. Все бэкапы помещаются в S3-совместимое объектное хранилище Mail.ru Cloud Solutions, созданное для работы с большими объемами данных. Таким образом, резервное копирование становится одной из функций облачных сервисов, что позволяет отказаться от изолированных поставщиков подобных услуг.

Процесс резервного копирования можно производить вручную или настроить автоматическое проведение по расписанию. В настройках автоматического копирования можно задать максимальное количество хранимых бэкапов. Ожидаемый объем, который будет находиться в хранилище, по внутренним прогнозам, будет достигать 40%.

«Потеря данных или сбой работы сайта — огромный стресс для бизнеса. Не важно, из-за чего возникла проблема — вирус, действия злоумышленников, поломка сервера — с причиной можно разобраться позже. Главное в момент инцидента — восстановить бесперебойную работу бизнеса, что можно легко сделать с помощью резервной копии. Мы предлагаем компаниям и разработчикам резервирование облачной ИТ-инфраструктуры в надежном хранилище, готовом принять петабайты данных бэкапов, и квалифицированную техподдержку», — отметил Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group.