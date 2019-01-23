Cleverdata разместила собственную платформу DMPkit на ресурсах Amazon Web Services

Cleverdata, технологический провайдер решений для монетизации данных (входит в группу «Ланит»), сообщила о размещении программного продукта DMPkit на инфраструктуре облачных сервисов Amazon Web Services (AWS). Компания расширила возможности для развертывания собственной разработки в формате выделенного облака.

Возможность портирования платформы управления данными DMPkit на ресурсы Amazon Web Services наряду с другими облачными сервисами является одним из вариантов использования платформы в формате выделенного облака. Среди других облачных сервисов для внедрения DMPkit также доступны ресурсы Google Cloud и Oracle Cloud.

DMPkit – технологическая платформа для построения системы управления аудиторными и клиентскими данными в целях решения задач маркетинговых коммуникаций, аналитики и построения собственных решений в части сбора, хранения и обработки аудиторных данных. Платформа является ядром инфраструктуры монетизации данных для компаний, ориентированных на извлечение пользы из данных.

Денис Афанасьев, генеральный директор Cleverdata, сказал: «Наиболее популярным вариантом установки DMPkit является развертывание платформы внутри периметра заказчика с использованием его собственной ИТ-инфраструктуры. При этом формат выделенного облака также набирает популярность, демонстрируя ряд преимуществ. Использование облачной инфраструктуры, например, на базе AWS для внедрения собственной платформы управления данными позволяет ускорить процесс внедрения, снизить нагрузку на дополнительный мониторинг, а также оптимизировать расходы на сопровождение ресурсов».