Acer представила прочные 12-дюймовые Chromebook для учебы

Acer на образовательной выставке BETT 2019 представила свои первые 12-дюймовые Chromebook: Acer Chromebook Spin 512 и Chromebook 512. Устройства предназначены для сферы образования. Новые Acer Chromebook оснащены дисплеями с соотношением сторон 3:2 и отличаются прочностью конструкции, что расширяет возможности их использования в учебе.

Благодаря петлям, которые раскрываются на 360 градусов, и сенсорному экрану, защищенному стеклом Corning Gorilla Glass с антимикробным покрытием, ученики могут легко и безопасно использовать Chromebook Spin 512 (R851TN) в четырех режимах. Входящий в комплект стилус EMR ускоряет создание заметок и эскизов, а в остальное время его удобно хранить в специальном слоте. Модель Acer Chromebook 512 (C851/C851T) отличается традиционным для ноутбука дизайном с сенсорным и обычным экраном.

«Новые Acer Chromebook 512 и Spin 512 оснащены дисплеями с соотношением сторон 3:2, поэтому учащимся доступна большая площадь экрана для групповых занятий, проведения исследований и работы над проектами, необходимой для успешного обучения, — отметил Джеймс Лин, генеральный менеджер подразделения коммерческих и разделяемых ноутбуков и ИТ-продуктов Acer. — Благодаря прочной конструкции и таким функциям, как двойная веб-камера, Corning Gorilla Glass с антимикробным покрытием и клавиатура, удобная для детей, два новых Chromebook от компании Acer готовы ко всем возможным испытаниям в школьной среде».

Новые Acer Chromebook Spin 512 и Chromebook 512 соответствуют строгим военным стандартам США MIL-STD 810G и могут выдерживать падение с высоты до 122 см (48 дюймов) и нагрузку до 60 кг (132 фунта) благодаря усиленной конструкции и амортизирующему бамперу. Кроме того, новые Acer Chromebook предназначены и для детей младшего возраста: они сертифицированы на соответствие двум ведущим стандартам безопасности для игрушек — ASTM F963-16 и UL/IEC 60950-1.

Влагостойкая клавиатура оснащена дренажной системой, которая отводит воду от внутренних компонентов и выводит ее через нижнюю часть корпуса, ей не страшны 330 мл (11 унций) пролитой воды. От влаги защищены и сенсорные панели, а с обслуживанием клавиатуры легко справится IT-отдел школы.

Новые Acer Chromebook оснащены дисплеями с соотношением сторон 3:2, благодаря чему вертикальное пространство увеличивается на 18% по сравнению с дисплеем 16:9, имеющим такую же диагональ. В результате ученики видят больше информации, карт, фотографий и школьных заданий на одном экране. Разрешение 12-дюймовых HD+ дисплеев, оснащенных технологией IPS, составляет 1366 x 912 пикселей.

Сенсорный дисплей Acer Chromebook Spin 512 покрыт антимикробным стеклом Corning Gorilla Glass, устойчивым к царапинам и бактериям. Такой экран идеально подходит для учащихся, которые могут использовать его совместно в различных условиях на протяжении всего учебного дня.

Chromebook 512 можно раскрыть на 180 градусов, разместить на столе горизонтально и использовать совместно с другими учениками во время занятий или при выполнении школьных проектов. В продажу поступят модели с сенсорным и обычным дисплеем. Chromebook 512 также оснащен механически закрепленными клавишами, которые одновременно трудно выломать и легко заменить, что делает устройство идеальным для использования в школьных условиях.

Трансформер Chromebook Spin 512 оборудован дополнительной 8-мегапиксельной камерой на крышке, а стандартный Chromebook 512 — опциональной 5-мегапиксельной камерой. Таким образом, ученики смогут снимать высококачественные изображения и видео для школьных проектов. Кроме того, учащиеся могут общаться в видеочатах и Google Hangouts с помощью веб-камеры Acer HD, расположенной над дисплеем.

Chromebook Spin 512 оснащен 360-градусными петлями, поэтому сенсорный экран можно использовать в режиме планшета для чтения цифровых учебников, в режиме ноутбука для ввода информации с клавиатуры, в режиме дисплея, чтобы лучше рассмотреть изображение, и в режиме презентации для просмотра видео и презентаций.

К Chromebook Spin 512 прилагается стилус EMR, который позволит ученикам делать заметки, создавать проекты, записывать идеи и взаимодействовать с приложениями и веб-сайтами простым и естественным способом. В целях безопасности стилус хранится в удобном слоте непосредственно в корпусе.

Acer Chromebook Spin 512 и Chromebook 512 обеспечивают длительное время автономной работы, до 12 часов, этого хватит на несколько дней использования в классе или на весь день обучающимся по программам 1:1. Процессор Intel Pentium Silver N5000 восьмого поколения или четырехъядерный процессор Intel Celeron N4100 обеспечит устройству высокую производительность на протяжении всего учебного дня. Chromebook 512 может быть оснащен двухъядерным процессором Intel Celeron N4000.

Владельцы новинок получат быстрое и стабильное подключение к интернету с помощью технологии Intel Gigabit WiFi 2x2 802.11ac MU-MIMO. Периферийные устройства можно подключить через Bluetooth 4.2 или два порта USB 3.1 Type-C первого поколения, которые также можно использовать для зарядки как самого девайса, так и внешних устройств, быстрой передачи данных на скорости до 5 Гбит/с и подключения HD-дисплея. Кроме того, Chromebook оснащены двумя портами USB 3.0.

IT-администраторы получат возможность обновлять устройство, настраивать приложения, использовать расширения, и многое другое благодаря веб-управлению , которое упрощает настройку и управление новыми Chromebook. Замки Kensington гарантируют сохранность девайсов при хранении и работе.

Информационную безопасность обучающихся обеспечит автоматическое обновление Chrome OS, гарантирующее защиту от новых онлайн-угроз: вирусов и вредоносного ПО. Устройства Acer Chrome поддерживают работу нескольких пользователей, каждый учащийся может легко войти в свой аккаунт, чтобы обеспечить безопасность проектов, Gmail и другой информации, даже если Chromebook будет потерян или украден. Хранение данных на Диске Google надежно защищает файлы, документы и фотографии в облаке и гарантирует доступ к их последним версиям.

Кроме того, новые Chromebook поддерживают Google Play при запуске, поэтому у студентов будет доступ к миллионам приложений для Android и Chrome, полезным в обучении, исследованиях, развлечениях и многом другом.

Новые Acer Chromebook Spin 512 (R851TN) и Acer Chromebook 512 (C851/C851T) в вариантах с 32 ГБ или 64 ГБ хранилища eMMC и 4 ГБ или 8 ГБ RAM будут доступны покупателям из сферы бизнеса и образования в Северной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Точные характеристики, цены и доступность моделей зависят от региона.