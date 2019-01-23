Acer представила ноутбук TravelMate B114-21 для учебных заведений

Acer анонсировала выпуск нового Acer TravelMate B114-21 на образовательной выставке BETT 2019, которая проходит в Лондоне с 23 по 26 января. Мощный и надежный ноутбук из линейки устройств, предназначенной для учащихся, оснащен 14-дюймовым экраном, а прочная конструкция защищает его от перипетий школьной жизни и делает модель идеальной для использования как в школе, так и за ее пределами.

Acer TravelMate B114-21 оснащен всеми необходимыми для обучения инструментами, включая поддержку образовательных мультимедийных приложений и ресурсов. Процессоры AMD A6-9220C 7 поколения с видеокартой Radeon R5 обеспечивают производительность во время учебного процесса. TravelMate B114-21 предлагает возможности хранения информации: двухканальный SSD-накопитель PCIe NVMe объемом до 256 ГБ или флэш-память eMMC объемом до 64 ГБ. Acer TravelMate B114-21 способен до 10 часов работать от батареи без подзарядки, а значит, будет надежным помощником на протяжении всего учебного дня.

Увеличенный размер экрана дает учащимся пространство, которое необходимо им в процессе обучения для более широкой перспективы. Совместная работа над проектами упрощается благодаря широкому 14-дюймовому экрану с разрешением Full HD. Более того, благодаря тому, что ноутбук раскрывается на 180 градусов, экран можно полностью положить на стол и обмениваться информацией, это также облегчает групповую работу.

В конструкцию Acer TravelMate B114-21 входит прорезиненный бампер и ударопрочный корпус, они помогают устройству справиться со всем, что может произойти в течение напряженного школьного дня. Ноутбук выполнен в соответствии со строгим военным стандартом США (MIL-STD 810G), поэтому способен выдерживать экстремальные температуры, неблагоприятные погодные условия, падения с высоты до 122 см, удары и столкновения, а также работу в детском коллективе.

Acer TravelMate B114-21 имеет модуль беспроводной связи 802.11ac и порт RJ-45 Ethernet. Ноутбук также предлагает множество опций, позволяющих легко подключаться к таким периферийным устройствам, как экраны, телевизоры и проекторы, и имеет полный набор портов, включая 1x HDMI, 1x USB 3.1Gen1, 2x USB 2.0 и устройство для чтения SD-карт.

Сервис Microsoft Intune for Education позволяет IT-администраторам легко управлять устройствами в школах c любой численностью учащихся. Программное обеспечение включает в себя инструменты настройки и управления, такие как Autopilot, для обеспечения сохранности контента. Через ОС Windows 10 в режиме S учащиеся могут быстро и безопасно получать доступ к приложениям, прошедшим проверку на безопасность Microsoft, а также ко всем необходимым образовательным ресурсам.

TravelMate B114-21 является частью выпущенной в прошлом году линейки ноутбуков TravelMate для образования, в которую входят такие модели, как TravelMate B118 и трансформер TravelMate Spin B1. Полная линейка предоставляет учащимся и преподавателям больше возможностей для выбора конфигурации, к примеру экран Spin B1 раскрывается на 360 градусов.

Новый Acer TravelMate B114-21 будет доступен для потребителей образовательного и коммерческого сегментов рынка во втором квартале 2019 года. Точные характеристики, цены и доступность моделей зависят от региона.