ЦРПТ станет оператором экспериментов по маркировке духов и фотокамер

Минпромторг с 1 марта по 30 ноября 2019 года предложил провести эксперимент по маркировке духов и туалетной воды, а также фотоаппаратов и фотовспышек. Проект постановления правительства об этом министерство опубликовало для публичного обсуждения.

Среди целей пилотных проектов — тестирование возможностей использования технологии нанесения средства идентификации, разработка предложений по внесению изменений в законодательство РФ, регламентирующее производство и оборот фотокамер, вспышек, духов и туалетной воды.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) уже начал работу над пилотным проектом в парфюмерной отрасли при поддержке участников рынка. В декабре 2018 и январе 2019 года специалисты ЦРПТ обследовали производственные площадки 7 российских производителей парфюмерии, в ближайших планах — еще 5 производств.

В настоящее время Центр развития перспективных технологий завершает тестирование процессов нанесения средств идентификации в своей лаборатории. После чего оператор начнет установку тестового оборудования на площадках компаний-производителей. Результаты тестирования будут представлены в проектно-экспертной группе при Минпромторге.

Оптимальный способ маркировки для каждой товарной группы будет определен совместно с бизнесом в ходе пилотного проекта. Базовый сценарий — использование кода Data Matrix как технологически достоверного, достаточно простого и дешевого способа маркировки. Могут использоваться и другие способы, в частности, в логистике — решения будут приниматься совместно.

ЦРПТ проводит консультации с бизнесом, определяя оптимальные варианты внедрения системы маркировки с учетом специфики бизнес-процессов отрасли. Оператор организовал четыре заседания рабочей группы с игроками парфюмерного рынка, в которых приняли участие 25 компаний. Также состоялись два заседания проектно-экспертной группы при Минпромторге, участниками которых стали 15 представителей рынка. Одним из популярных способов коммуникаций с бизнесом стали вебинары, собравшие 111 компаний. Одновременно с этим успешно функционирует рабочая группа с компаниями-интеграторами, поставщиками IT-решений для отрасли.

«Мы ведем активные переговоры с производителями и импортерами как парфюмерии, так и фотокамер, создаем соответствующие рабочие группы. Регулярные встречи с представителями бизнеса были организованы на базе Минпромторга, ЦРПТ и ассоциации РАТЭК. Эта практика продолжится. Как показывают расчеты и экспертные оценки, в результате внедрения маркировки и прослеживания ожидается снижение стоимости продукции для потребителей за счет сокращения издержек производителей, расширения их рынка сбыта в результате вымывания с него недобросовестных конкурентов», — отметил Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий.