«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в промышленном интернете вещей от Moxa

«Лаборатория Касперского» обнаружила семь уязвимостей в ThingsPro Suite – IIoT-шлюзе и менеджере устройств компании Moxa. Этот продукт предназначен для сбора данных c устройств технологической сети по протоколам Modbus/RTU и Modbus/TCP. Некоторые из выявленных уязвимостей потенциально могут позволить злоумышленникам получить привилегированный доступ к шлюзу и выполнять на нём произвольные команды. Производителю незамедлительно сообщили о проблемах, и в настоящее время все обнаруженные бреши исправлены.

По данным экспертов Kaspersky Lab ICS CERT, эксплуатация обнаруженных уязвимостей позволяет удалённому злоумышленнику – при условии, что ему доступна панель администрирования ThingsPro Suite – полностью захватить устройство и повысить привилегии на устройстве до максимальных, и для этого ему не потребуется предварительно красть данные аутентификации. Более того, использование выявленных брешей может быть автоматизировано для массовой атаки на устройства ThingsPro, подключённые к технологическим сетям различных, в том числе промышленных, организаций.

Для обнаружения и эксплуатации этих уязвимостей, по оценкам экспертов, злоумышленникам не обязательно обладать глубокими техническими знаниями и навыками.

«Moxa – крупный производитель с хорошей репутацией. Однако, несмотря на опыт и высокий уровень экспертизы компании, её новый продукт, предназначенный для применения в инфраструктурах промышленного интернета вещей, имел ряд досадных проблем безопасности. К сожалению, приходится признать это частью общей картины – разработчики систем для IoT и IIoT по ряду причин пока не уделяют должного, на наш взгляд, внимания вопросам защиты их от потенциальных киберугроз. Мы обращаемся ко всем разработчикам таких продуктов с призывом пересмотреть свою оценку важности этой проблемы», – отметил Александр Ночвай, эксперт ICS CERT «Лаборатории Касперского» по поиску уязвимостей.

Для защиты от атак, которые потенциально могли бы эксплуатировать подобные уязвимости, «Лаборатория Касперского» рекомендует: максимально ограничить доступ устройств типа IIoT-Gateway к компонентам технологической и корпоративной сети предприятия; максимально ограничить доступ к устройствам типа IIoT-Gateway из сети предприятия и интернет; организовать мониторинг удалённого доступа к технологической сети предприятия и внутри технологической сети – к отдельным компонентам АСУ ТП (рабочим станциям, серверам, прочему оборудованию); использовать решения для анализа сетевого трафика, обнаружения и предотвращения сетевых атак – на границе сети предприятия и на границе технологической сети; использовать специализированные решения для мониторинга и глубокого анализа сетевого трафика технологической сети и обнаружения атак на технологическое оборудование; обеспечить безопасность узлов корпоративной и технологической сети организации средствами защиты от вредоносного ПО и компьютерных атак; организовать обучение сотрудников, партнёров и поставщиков, имеющих доступ к технологической сети предприятия, правилам кибергигиены.

Kaspersky Industrial CyberSecurity – это набор технологий и сервисов «Лаборатории Касперского» для защиты всех уровней производственных систем, включая серверы SCADA, операторские панели, инженерные рабочие станции, ПЛК, сетевые соединения и персональное оборудование. Комплексный подход на основе глубокой экспертизы в области промышленной кибербезопасности обеспечивает надёжную защиту всех компонентов производственной среды – от рабочих мест до процессов и технологий, что помогает сохранить непрерывность и стабильность технологических процессов.

Kaspersky Lab ICS CERT (Центр реагирования на инциденты информационной безопасности промышленных инфраструктур «Лаборатории Касперского») — глобальный проект «Лаборатории Касперского», нацеленный на координацию действий производителей систем автоматизации, владельцев и операторов промышленных объектов, исследователей информационной безопасности при решении задач защиты промышленных предприятий и объектов критически важных инфраструктур.