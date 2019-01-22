Asus представила новинки RoG на базе GeForce RTX в России

Asus провела в Москве презентацию обновленного модельного ряда игровых ноутбуков Asus Republic of Gamers, оснащенных Nvidia GeForce RTX 20-й серии.

Zephyrus S GX701 – ультратонкий мощный игровой ноутбук с графикой Nvidia GeForce RTX 20 серии (дизайн Max-Q) и процессором Intel Core i7 8 поколения. Геймерский ноутбук оборудован 17-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и откликом 3 мс, заключенным в сверхтонкую экранную рамку, и оснащен поддержкой технологий Nvidia G-SYNC и Optimus. Сертификация PANTONE означает, что экран ноутбука великолепно подходит не только для игр, но и для профессиональной работы с компьютерной графикой.

Несмотря на большой экран и самое мощное во всей серии Zephyrus аппаратное оснащение, корпус ноутбука Zephyrus S GX701, как и у всех устройств этой серии, отличается компактностью и тонкостью.

Zephyrus S GX701 оснащается новейшей видеокартой GeForce RTX 2080 в дизайне Max-Q. Архитектура Nvidia Turing в сочетании с новейшей платформой GeForce RTX объединяет технологии трассировки лучей в реальном времени, искусственного интеллекта и программируемого шейдинга.

Ноутбук Zephyrus S GX701 оснащается высокопроизводительным процессором Intel Core i7-8750H с 6 ядрами c 12 исполняемыми потоками, в режиме Turbo его тактовая частота достигает значения 4,1 ГГц. Этому процессору по силам такие ресурсоемкие приложения, как программы для рендеринга трехмерной графики. Он справится с многозадачной работой, например, одновременной потоковой трансляцией игрового процесса, его записью и голосовым чатом.

В максимальной комплектации ноутбук Zephyrus S GX701 оснащен 24 ГБ оперативной памяти формата DDR4 с частотой 2666 МГц и отдельной видеопамятью формата GDDR6 объемом до 8 ГБ. Твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ с интерфейсом NVMe и четырьмя линиями PCI Express 3.0 обеспечивает скорость работы с данными.

Инженеры ROG были первыми, кто создал игровой ноутбук с возможностью зарядки как от адаптера питания, так и через разъем USB Type-C. В новой модели Zephyrus S GX701 применен такой же подход. Поддержка технологии USB Power Delivery позволяет брать в дорогу компактный адаптер USB-C мощностью 65 Вт для выполнения ежедневных задач, а более массивный адаптер переменного тока задействовать, только когда требуется максимальная игровая производительность. Порт Type-C также можно использовать для подключения внешнего монитора по интерфейсу DisplayPort 1.4. Наличие выхода HDMI 2.0b позволяет подключать к ноутбуку Zephyrus S GX701 сразу два внешних дисплея с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц.

Гигабитный модуль Wi-Fi 5 поколения (стандарт 802.11ac) с поддержкой технологии 2x2 MU-MIMO обеспечивает высочайшую скорость соединения при подключении к совместимым с новым стандартом маршрутизаторам, например, ROG Rapture GT-AC5300. Запатентованная технология ROG RangeBoost отвечает за стабильность соединения: она постоянно сканирует пространство и автоматически задействует именно ту пару антенн, которая в данный момент принимает наиболее мощный сигнал.

За звучание в ноутбуке Zephyrus S GX701 отвечает аудиосистема из двух динамиков по 2,5 Вт с интеллектуальным усилителем, позволяющим получить более насыщенный и громкий звук без искажений. Для подключения гарнитуры может использоваться как стандартный 3,5-мм аудиоразъем, так и один из портов USB. Аудиотехнология, примененная в Zephyrus S GX701, позволяет имитировать пространственное звучание в стереонаушниках, при использовании USB-ЦАПов или шлемов виртуальной реальности. Еще одна аудиотехнология направлена на улучшение качества звучания при записи и потоковой трансляции речи. Она производит автоматическую стабилизацию громкости и подавление посторонних шумов и эха.

Благодаря узкой экранной рамке (ее толщина – всего 6,3 мм) корпус 17-дюймового ноутбука Zephyrus S GX701 компактен, помещается в большинство обычных рюкзаков и сумок, его ширина составляет всего 15,7 дюйма. Это один из самых компактных 17-дюймовых игровых ноутбуков на рынке, а благодаря толщине корпуса всего 18,7 мм, он еще и один из самых тонких.

Производительность системы в играх варьируется в зависимости от сложности сцены, а большинство дисплеев имеют постоянную частоту обновления. Если экран должен обновиться, а новый кадр еще не просчитан графическим процессором, на экране могут возникнуть дефекты изображения. Игровой ноутбук Zephyrus S GX701 наделен технологией Nvidia G-SYNC, устраняющей эту проблему. Технология G-SYNC синхронизирует частоту обновления дисплея с производительностью графического процессора, поэтому изображение на экране получается плавным и без разрывов кадров, отвлекающих от погружения в игровой процесс.

Технология Nvidia Optimus позволяет использовать встроенную видеокарту ноутбука по умолчанию и подключать дискретную графику только для требовательных к графическим ресурсам задач и игр.

Инженеры Asus разработали технологию, позволяющую переключаться между режимами G-SYNC и Optimus. Всего пара кликов и перезагрузка – и ноутбук Zephyrus S GX701 превращается из мощной игровой станции в рабочую лошадку для ежедневных задач с длительным временем автономной работы.

Компания Asus тесно сотрудничает с производителями дисплеев, чтобы оснастить игровые ноутбуки Zephyrus лучшими экранами. Так, Zephyrus S GX701 наделен дисплеем с частотой обновления 144 МГц, обеспечивающим плавное изображение в играх. Минимальное время отклика – 3 мс от серого к серому – делает объекты на экране максимально четкими даже в динамических сценах. Минимальное время отклика особенно полезно, когда пользователь прицеливается в движущегося противника в игре, но ощутимо даже при быстрой прокрутке текста на веб-страницах.

Экран Zephyrus S GX701 проявляет себя в новейших динамичных играх, подходит для профессиональной работы с графикой, где важна высокая точность цветопередачи. Каждый экземпляр ноутбука проходит тонкую фабричную калибровку дисплея и отвечает самым строгим требованиям к точности цветопередачи, о чем свидетельствует сертификация PANTONE. Технология ProArt TruColor обеспечивает точность цветопередачи выше, чем у большинства внешних настольных мониторов.

Специально для устройств серии Zephyrus инженеры Asus и ROG разработали собственную инновационную активную аэродинамическую систему охлаждения – Active Aerodynamic System (AAS). При поднятии крышки в корпусе открывается зазор для притока воздуха. Дополнительно воздух поступает в корпус через вентиляционные отверстия над клавиатурой, а два вентилятора прогоняют воздушный поток через тепловые трубки к радиаторам на дальних углах корпуса, обеспечивая качественное охлаждение всех компонентов системы даже при высоких нагрузках.

В игровом ноутбуке Zephyrus S GX701 загрязняющие частицы выводятся из корпуса по специальным пылевыводящим туннелям в кожухах вентиляторов и не накапливаются на пластинах радиаторов и лопастях, что значительно продлевает стабильность и срок службы устройства.

Скорость вращения вентиляторов автоматически регулируется интеллектуальным алгоритмом в зависимости от изменения температуры внутри корпуса, однако пользователь может самостоятельно выбрать режим охлаждения из трех предустановленных профилей. Для высоких игровых нагрузок предназначен режим Turbo, в котором вентиляторы вращаются на максимальной скорости. Режим Balanced – золотая середина между тишиной и интенсивностью охлаждения. Если необходима бесшумная работа, выполнять ежедневные задачи можно в режиме Silent.

Расположение клавиатуры в передней части корпуса позволяет эффективнее охлаждать всю систему. Кроме того, поверхность корпуса ноутбука Zephyrus S GX701, соприкасающаяся с ладонями пользователя, значительно холоднее, чем у ноутбуков с обычным положением клавиатуры, и остается прохладной даже после нескольких часов, проведенных в игре.

Каждая клавиша ноутбука Zephyrus S GX701 наделена индивидуальной светодиодной подсветкой с регулируемой яркостью. Пользователь может самостоятельно настроить уровень яркости и выбрать цвета подсветки, например, выделить ключевые клавиши управления в играх или создать более строгий образ для профессиональной работы.

Подсветка клавиатуры распространяется и на тачпад, который одним касанием специальной иконки превращается в цифровой блок клавиатуры со светодиодной подсветкой. Под левой рукой пользователя расположен аналоговый регулятор громкости. Колесико регулировки громкости очень удобно в использовании и отлично зарекомендовало себя в игровых клавиатурах, таких как ROG Strix Flare. Яркость подсветки также может меняться в зависимости от уровня громкости.

Технология Aura Sync позволяет синхронизировать цвета и эффекты подсветки ноутбука с другими совместимыми устройствами, например, с гарнитурой ROG Delta и мышью Gladius II Origin. Игровая система, дополненная светодиодной подсветкой в едином стиле, выглядит более органично и профессионально. Вся настройка осуществляется в несколько кликов в интуитивно понятном интерфейсе программной утилиты Armoury Crate.

Тонкая экранная рамка не позволяет разместить веб-камеру в привычном месте в верхней части экрана. Наблюдая за пользователями и геймерами, разработчики Asus пришли к выводу, что внешний модуль – оптимальное решение. Внешняя камера ROG GC21 (опция) поддерживает разрешение Full-HD и частоту обновления 60 кадров в секунду, что вдвое выше, чем у веб-камер, обычно устанавливаемых в ноутбуках.

Камеру ROG GC21 можно закрепить на верхней панели экрана, чтобы получить привычный ракурс, или использовать алюминиевую подставку и установить камеру на стол или полку. Особая конструкция позволила уменьшить веб-камеру до размера флеш-накопителя, поэтому она легко помещается в карман вместе с входящим в комплект USB-кабелем.

Компания Asus представила новое устройство под брендом Republic of Gamers – игровой ноутбук Mothership (GZ700) с инновационным форм-фактором. Представляя собой устройство класса «замена настольному ПК», он располагается на столе не горизонтально, а вертикально, что обеспечивает улучшенную вентиляцию корпуса. Клавиатура может отсоединяться, позволяя пользователю занимать любое комфортное положение, а для динамиков имеется более чем достаточно места под экраном.

Ноутбук выполнен в цельном алюминиевом корпусе и оснащается 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full-HD, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 3 мс (GTG) и технологией адаптивной синхронизации Nvidia G-Sync. В аппаратную конфигурацию входят процессор Intel Core i9-8950HK и видеокарта Nvidia GeForce RTX 2080. Улучшенное охлаждение позволяет использовать эти компоненты на повышенных частотах, что наделяет ноутбук великолепной производительностью под тяжелыми нагрузками. Они дополнены массивом RAID 0 из трех NVMe-накопителей, а также сетевыми адаптерами следующего поколения, позволяющими передавать данные на скорости выше гигабита в секунду как по проводному, так и по беспроводному соединению.

Воплощая в себе новую концепцию, ROG Mothership нацелен на продвинутых пользователей, которые способны оценить реализованные в нем инженерные решения. Данный ноутбук меняет представления о том, на что способны портативные игровые машины. ROG Mothership поступит в продажу во втором квартале 2019 года.

Корпус ноутбука, как и большая часть клавиатуры, изготавливаются из цельных алюминиевых заготовок на высокоточном фрезерном станке. Весь процесс занимает 114 этапов общей длительностью почти 20 часов. Такая тщательность необходима для того, чтобы идеально выполнить все мельчайшие детали. Затем осуществляется полировка и анодирование, чтобы получить стильно выглядящую текстуру поверхности. Результат – прочный корпус, который позволит ноутбуку легко выдержать все тяготы повседневного использования в мобильных условиях.

Установленные в ноутбук вентиляторы могут работать в трех режимах, переключение между которыми осуществляется нажатием специального сочетания клавиш. Самым агрессивным является режим Turbo, в котором вентиляторы вращаются на максимальной скорости, чтобы обеспечить стабильную работу ноутбука на самых высоких частотах. Если же приоритетом является тишина, следует активировать режим Silent. Также имеется промежуточный сбалансированный режим, подходящий для игр. Кроме того, пользователь может сам создавать собственные профили с настройками частоты работы компонентов и скорости вращения вентиляторов.

ROG Mothership поставляется с уже разогнанными центральным и графическим процессорами. При задействовании всех шести ядер (исполняющих 12 вычислительных потоков), процессор Intel Core i9-8950HK обычно работает на частоте до 4,3 ГГц, однако в режиме Turbo его частота поднимается до 4,8 ГГц – почти на 12%. Такое большое количество ядер, работающих на повышенных частотах, позволяет ноутбуку справляться с тяжелыми задачами, от рендеринга сложных трехмерных сцен и насыщенных спецэффектами видеороликов до запуска требовательных игр параллельно со стримингом, записью игрового процесса и голосовым общением в чате.

Процессор дополнен 64 ГБ памяти DDR4, что будет полезным для работы над объемными мультимедийными проектами и многозадачного режима. Кроме того, он напрямую обменивается данными с массивом RAID0, состоящим из NVMe-накопителей. Твердотельные накопители обычно подключаются к чипсету, который в свою очередь подключается к процессору по шине DMI, чья пропускная способность равна четырем линиям PCIe 3.0 – как у одиночного высокопроизводительного накопителя в слоте M.2. Вот почему два из трех устройств, составляющих установленный в ноутбуке ROG Mothership массив HyperDrive Extreme, обходят шину DMI за счет прямого подключения к процессору, позволяя достичь пропускной способности до 8700 МБ/с. Все три накопителя оснащаются радиатором, удерживающим их температуру на надлежащем уровне под высокими нагрузками.

Графическая подсистема представлена новейшей видеокартой GeForce RTX 2080 с 8 гигабайтами видеопамяти GDDR6. Основываясь на инновационной микроархитектуре Nvidia Turing и платформе разработки приложений Nvidia RTX, она позволяет использовать вместе трассировку лучей в режиме реального времени, функции искусственного интеллекта и программируемые шейдеры, чтобы добиться в компьютерной игре более реалистичной передачи освещения, затенения и отражений.

Оригинальной функцией, реализованной в ноутбуке ROG Mothership, является возможность переключения между дискретной видеокартой и встроенным в процессор графическим ядром – для этого достаточно лишь сделать несколько щелчков мышью и перезагрузить систему. В первом режиме, который называется G-Sync, обеспечивается максимальная игровая производительность, а во втором (Optimus) – длительное время автономной работы.

Благодаря инновационному форм-фактору ноутбук ROG Mothership может похвастать великолепным звуком: четыре 4-ваттных фронтальных динамика направлены прямо на пользователя, при этом интеллектуальная регулировка выходной мощности защищает их от перегрузки. Результат – чистое звучание с увеличенным динамическим диапазоном и мощными басами.

Цифроаналоговый преобразователь с усилителем для наушников ESS Sabre обладает сертификацией Hi-Res Audio, что означает поддержку формата 24 бита / 192 кГц. Высококачественные аудиокомпоненты дополняет программное обеспечение Sonic Studio III, с помощью которого можно получить эффект пространственного звучания при использовании наушников, VR-шлемов и даже внешних ЦАП с интерфейсом USB.

Для записи звука используется микрофонный вход или встроенный микрофонный массив, который расположен рядом с веб-камерой. Встроенное решение отфильтровывает фоновый шум, например, от нажатий на клавиши или звуки игры, чтобы более чисто передавать голос пользователя, а веб-камера умеет записывать видео в формате 1080p со скоростью 30 кадров/с – она прекрасно подходит для стриминга, а также используется для авторизации по распознаванию лица (функция Windows Hello).

Клавиатура ноутбука откидывается вниз под удобным для набора текста углом. Она держится на магнитном креплении – ее можно легко отсоединить и сложить для экономии места. В отсоединенном виде клавиатура подключается к ноутбуку по беспроводному интерфейсу 2,4 ГГц или с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C.

ROG Mothership умеет работать сразу с тремя внешними мониторами, подключаемыми по интерфейсам HDMI 2.0, Thunderbolt 3 и USB-C. Причем последний напрямую связан с видеокартой и поддерживает режим VirtualLink, используемый VR-шлемами нового поколения. Также имеются три порта USB 3.1 Gen2 и один Gen1 – хватит для любой периферии.

Игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus S (GX701) поступит в продажу в России в начале февраля по цене от 169990 рублей.