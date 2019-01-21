Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G

30 января в аналитическом центре при правительстве России вице-премьер Максим Акимов совместно с профильными ведомствами, региональными властями, операторами, стартапами и экспертами обсудит перспективы развертывания сетей связи 5G в России.

В рамках круглого стола «О перспективах создания и развития сетей связи 5G в Российской Федерации» представители ведомств обсудят модели развертывания сетей 5G, крупные российские и международные эксперты выделят факторы успеха при запуске таких сетей и рассмотрят актуальный для нашей страны международный опыт.

О развитии сервисов на основе 5G и использовании данной технологии в «умных городах», расскажут операторы связи, а также представители профильных региональных департаментов.

В мероприятии примут участие:

Максим Акимов, заместитель председателя правительства России;

Константин Носков, министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций России;

Владислав Онищенко, руководитель аналитического центра при правительстве России;

Владимир Месропян, руководитель проектного офиса по реализации национальной программы «цифровая экономика» аналитического центра при правительстве России;

Матс Гранрид, генеральный директор GSMA;

Геворк Вермишян, генеральный директор «Мегафона»;

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»;

Алексей Корня, президент «Мобильных телесистем» (МТС);

Василий Лацинич, генеральный директор «Вымпелкома»;

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2;

Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»;

Тигран Худавердян, генеральный директор «Яндекс.такси»;

Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково»;

Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий Москвы;

Роман Шайхутдинов, министр информатизации и связи Республики Татарстан;

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, а также представители стартапов.



Круглый стол пройдет в аналитическом центре по адресу: проспект Академика Сахарова, 12. Начало в 09:30. Аккредитация СМИ по почте prde@ac.gov.ru.