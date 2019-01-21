«Тинькофф мобайл» запустился в Татарстане, Саратовской области, Камчатском и Красноярском краях

Число регионов России, в которых можно подключиться к «Тинькофф мобайлу», увечилось до 47 – мобильный оператор начал официально работать в Камчатском и Красноярском краях, Республике Татарстан и Саратовской области.

«Тинькофф мобайл» запустился в декабре 2017 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Летом 2018 г. оператор объявил о старте масштабной региональной экспансии и за полгода запустил операции суммарно в 43 регионах России.

Клиенты «Тинькофф мобайла» могут самостоятельно собрать оптимальный набор необходимых услуг. В тарифный конструктор оператора входят пакеты минут и интернет-трафика различных объемов – от нуля до безлимита.

Линейка продуктов «Тинькофф мобайла» также представлена тематическими сервисами с безлимитным интернетом – «Мессенджеры» (39 руб.), «Социальные сети» (59 руб.), «Музыка» (59 руб.) и «Видео» (159 руб.). В них входят наиболее популярные приложения, которыми можно пользоваться даже с нулевым пакетом интернета. При подключении пакета в 20 ГБ трафика каждый из безлимитных сервисов обойдется клиенту в 1 руб.

«Тинькофф мобайл» также предлагает клиентам услугу «Виртуальный номер», которая позволяет пользоваться двумя телефонными номерами, зарегистрированными на одну SIM-карту. С виртуального номера абоненты могут звонить и отправлять СМС, не раскрывая свой основной номер. Виртуальный номер использует пакет минут, СМС и счет основного номера.

Подключиться к «Тинькофф мобайлу» можно на официальном сайте или в мобильном приложении Tinkoff Mobile. Представители оператора бесплатно доставляют SIM-карты в удобное для клиента место и время. Все обслуживание клиентов оперативно осуществляется в чате мобильного приложения, которое работает по всему миру, даже если пакет интернета закончился или не был подключен. В мобильном приложении Tinkoff Mobile также реализована детализация, позволяющая получать информацию обо всех операциях и расходах на связь.