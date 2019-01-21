Navicon модернизировала учет для поставщика BSS-решений Nexign

Navicon завершила первый этап модернизации основной учетной системы для поставщика BSS-решений для операторов связи Nexign (ранее «Петер-Сервис»). Процессы управленческого учета перенесены на платформу Microsoft Dynamics NAV 2017, благодаря расширенной функциональности которого усовершенствованы процессы учета и контроллинга ресурсов компании, а также управления взаимоотношениями с клиентами и казначейства.

В течение 26 лет Nexign занимает лидирующие позиции на российском рынке программного обеспечения и услуг для операторов связи. В начале 2018 года компания объявила о новой бизнес-стратегии, цель которой – стать влиятельным игроком на международном рынке. Для интегрированного управления крупной компанией долгое время использовалось решение на платформе Microsoft Dynamics NAV 2009. Однако со временем его архитектура перестала удовлетворять потребностям Nexign, и было решено обновить версию до новой MS Dynamics NAV 2017.

Проект выполнил системный интегратор Navicon, обладающий обширной экспертизой в работе с технологиями Microsoft и названный в 2017 году «Партнером года Microsoft в России». Для реализации проекта была выбрана новейшая платформа Microsoft Dynamics NAV 2017, которая отличается обширной функциональностью за счет расширенной интеграции с другими продуктами корпорации Microsoft.

В отличие от версии 2009 года, обновленная платформа имеет трехуровневую архитектуру, состоящую из презентационного уровня (содержит Windows-клиент NAV, веб-клиент NAV и мобильный клиент NAV), уровня управления бизнес-логикой и системы управления базой данных (SQL-server). Такая сложная архитектура позволяет более тонко настраивать клиент пользовательского интерфейса и разворачивать его в различных средах, от LAN до интернета.

В рамках проекта в Nexign настроено более точное и оперативное, чем раньше, управление бухгалтерским, налоговым, управленческим учетом. На текущем этапе проекта все бизнес-задачи перенесены из MS Dynamics NAV 2009 на новую платформу: обновленная версия ERP позволила интегрировать продажи, покупки, операции, учет и управление ресурсами в рамках единой системы.

По итогам проекта в обновленном IT-решении реализована такая функциональность, как контроллинг процесса продаж, финансовый контроллинг и учет. Фактически организовано единое рабочее пространство для менеджеров по работе с клиентами, финансового департамента и казначейства и полностью налажено взаимодействие коммерческого департамента, финансовой дирекции и группы казначейства. Процессы контроля и мониторинга продаж стали полностью прозрачными.

«Продуктами Nexign ежедневно пользуются крупнейшие операторы связи в 14 странах мира, база которых насчитывает более 200 млн абонентов. Для нас важно поддерживать высокий уровень собственной IT-инфраструктуры и обеспечивать ее надежность. С Microsoft Dynamics NAV, одним из ведущих мировых решений в области организации финансового управления и контроллинга, мы уверены в бесперебойности работы и качестве управления IT-экосистемой», — сказал Михаил Григорьев, директор информационно-технического отдела Nexign.

«Реализация IT-проектов для наших коллег из IT-сферы – это всегда огромная ответственность и высокая степень доверия со стороны клиента. Поэтому мы очень рады, что такие крупные игроки российского и международного коммуникационного рынка отдают нам модернизацию своей IT-инфраструктуры. Для нас это важная оценка качества работы нашей команды как системного интегратора», — отметила Сабрина Миронова, руководитель петербургского филиала IT-компании Navicon.

В ближайшее время будет полностью реализован второй этап проекта, включающий в себя внедрение и адаптацию новых модулей системы.