LG представила в России новый 4K-монитор для работников творческих профессий

Как ИБП спасают бизнес В условиях перехода многих компаний в коммерческие ЦОДы, вопросы бесперебойного электропитания ИТ-систем переносятся с площадки заказчика на сторону внешнего дата-центра. Однако актуальным остается вопрос бесперебойной работы инженерных систем, не связанных с ИТ. ИБП для таких систем имеют свою специфику, и к их выбору следует подходить с особым вниманием. О том, кто должен выбирать ИБП для бизнеса и какие решения подходят заказчикам из не-ИТ сегментов, рассказывает Дмитрий Желтков, директор департамента по работе с заказчиками коммерческого сектора подразделения IT Division компании Schneider Electric.