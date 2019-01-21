Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук

Irbis, производитель компьютерной техники, продемонстрировал свое новое устройство – безрамочный ультрабук в тонком алюминиевом корпусе Irbis NB245.

NB245 получил низкопрофильную клавиатуру островного типа и яркий 14-дюймовый Full HD экран Full Lamination Screen с IPS-матрицей и разрешением 1920 х 1080 пикселей. Помимо всех перечисленных преимуществ, за 16 990 руб. (рекомендованная розничная цена) пользователь получит возможность авторизации по отпечатку пальца при помощи технологии Windows Hello, большой тачпад и подсветку клавиатуры. Внутри устройства установлен двухъядерный процессор Intel Celeron, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 128 ГБ при помощи MicroSD или до 512 ГБ за счет подключения дополнительного SSD-накопителя (слот SSD M-2).

В режиме автономной работы ноутбук сможет работать до 8 часов, что может быть удобно тем, кто часто путешествует и не имеет возможности постоянной подзарядки устройства. Продажи ноутбука начнутся в феврале 2019 г. Официальным дистрибьютором, который будет осуществлять оптовые поставки моделей на территории России, станет компания Treolan.