Fujitsu представила ленточную систему хранения данных Eternus LT140

Fujitsu представила новую ленточную систему, которая создает последнюю линию защиты для компаний, которые сталкиваются с программами-вымогателями и другим вредоносным ПО. Система хранения данных Fujitsu Eternus LT140 упрощает процесс выполнения и управления резервным копированием и архивированием корпоративных данных. В случае атак программ-вымогателей резервные копии данных, которые были созданы и хранились отдельно до совершения атаки, могут быть использованы для восстановления информации на момент времени, предшествующий началу атаки, позволяя провести восстановление и избежать потери данных.

Атаки программ-вымогателей продолжают наносить ущерб как коммерческим, так и государственным организациям – за последние несколько месяцев в том числе сильно пострадали медицинские учреждения. Аналитическая компания IDC предупреждает, что постоянно растущие объемы данных, которые хранят компании, становятся все более привлекательной целью для хакеров. Вынужденное отключение от сети нарушает повседневную работу компаний, а восстановление после атак программ-вымогателей требует много времени и средств, не говоря уже о подрыве репутации.

Достаточно всего одного электронного письма, содержащего вредоносную программу, для того, чтобы хакеры смогли зашифровать все данные, хранящиеся на компьютере. Именно поэтому Fujitsu создала отказоустойчивую линию защиты: новое решение для автоматизированного регулярного резервного копирования критически важных для бизнеса данных. Когда зашифрованные резервные копии хранятся отдельно, злоумышленники не могут получить к ним доступ, что создает последнюю линию защиты от программ-вымогателей и другого вредоносного ПО. Более того, системы на основе магнитной ленты создают решение для хранения на отчуждаемом носителе, организации второго уровня хранения и долгосрочного архивирования.

Система Eternus LT140 представляет собой новую модель в рамках семейства СХД Eternus и является самым масштабируемым и гибким решением компании Fujitsu для создания инфраструктуры хранения небольшого и среднего размера. Она позволяет реализовать стратегии долгосрочной защите данных и аварийному восстановлению. Eternus LT140 является перспективной ленточной системой, которая объединяет в себе высокую скорость работы корпоративного уровня новейшей технологии LTO-8, созданной на базе отраслевых стандартов, и модульный дизайн для удовлетворения быстро растущих потребностей в хранении, резервном копировании и архивировании данных.

Fujitsu Eternus LT140 позволяет компаниям увеличивать емкость для хранения данных по мере необходимости за счет увеличения количества картриджей с лентой и накопителей. Она поддерживает емкость до 8,4 ПБ данных, что достаточно для защиты всех писем электронной почты, документов и баз данных.

Высокий уровень автоматизации и простота эксплуатации позволяют устанавливать системы Eternus LT140 в удаленных офисах, в которых отсутствуют квалифицированные технические специалисты. Новая система совместима с файловой системой LTFS (Linear Tape File System) и поддерживает графический интерфейс для работы с хранящимися папками и файлами, что обеспечивает простой доступ к информации, как и при хранении на жестком диске или флэш-накопителе. Технология LTO-8 с поддержкой аппаратного шифрования увеличивает уровень защиты и позволяет выполнить требования регулирующих органов. Кроме того, новая разработка отличается большой емкостью, высокой скоростью работы и низкой стоимостью хранения данных. Как и все системы Fujitsu Eternus LT, Eternus LT140 поддерживает протокол WORM (Write Once, Read Many), что означает, что данные хранятся в нестираемом и неперезаписываемом формате.

Оливье де Ла Шапель (Olivier Delachapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, сказал: «Атаки программ-вымогателей и другого вредоносного ПО оказывают негативное влияние не только на деловую репутацию компаний, но и вызывают расходы, связанные с вынужденным длительным простоем, который может случиться в любой момент. Автономное хранение зашифрованных данных на ленте является простым решением для сохранения доступа к критически важной информации в любое время и позволяет компаниям быстро восстановить данные с резервной копии и продолжить работу после атак злоумышленников. Наши ленточные библиотеки высокой емкости должны являться неотъемлемой частью любой стратегии, работающей по правилу "3-2-1": необходимо иметь, как минимум, три копии данных, хранить две резервных копии на различных носителях и одну копию хранить автономно».

Система Fujitsu Eternus LT140 будет доступна в регионе EMEIA с февраля 2019 г. непосредственно у компании Fujitsu и ее партнеров по продажам. Стоимость зависит от конфигурации.